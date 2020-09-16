Що не можна робити на свято Неопалима Купина: прикмети 17 вересня

17 вересня православна церква відзначає День поклоніння іконі Божої Матері "Неопалима Купина". Як випливає з назви, ікона вважається потужним оберегом від пожеж і блискавок, а також покровителькою всіх пожежних.

За народним календарем в цей день існують також певні заборони, а прикмети розкажуть, якою буде погода найближчим часом. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Неопалима Купина: історія свята

17 вересня відзначається свято ікони Божої Матері "Неопалима Купина". За переказами, у образі палаючого тернового куща Мойсею явився Бог, щоб закликати пророка вивести народ Ізраїлю з Єгипту. У християнстві Неопалима Купина стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії.

Ікона Неопалима Купина. lampada.in.ua

У народі Неопалиму Купину цілком природно вважали охоронницею від вогню і блискавки. У це свято православні читають молитву, що захищає від блискавки, пожежі і підпалу. Віруючі просять Діву Марію допомогти впоратися з гріхами і випалити їх.

На Русі існував звичай обходити палаючий будинок з іконою Богородиці Неопалимої Купини у руках. Також існували прикмети, що попереджають про пожежу. Поганим знаком було побачити мишей, а також зайця чи зозулю.

Pixabay. Неопалима Купина: прикмети на свято

Прикмети 17 вересня

Якщо горіхів багато, а грибів мало, то зима буде сувора і сніжна.

Великі мурашині купи – до холодної зими.

Дощ, що почався на світанку, закінчиться до полудня.

Після дощу земля швидко підсохла – чекай затяжної негоди.

Якщо день дощовий і непогожий, то осінь буде суха.

Пугач голосно гупає або заєць забіг у село – до пожежі.

Що не можна робити 17 вересня

Заборонено зневажливо ставитися до вогню. Дрібні загоряння краще гасити не водою, а молоком.

Свічки ж можна погасити вручну, а ні в якому разі не плювати на них і не дути. Якщо не послухатися цієї поради предків, можна накликати на себе серйозні неприємності.

З цієї ж причини не можна сваритися поряд з вогнем. Вважається, що так його можна розлютити. Наслідки ж від цього будуть непередбачуваними.

У цей день з'ясовувати стосунки не рекомендується. Взагалі 17 вересня краще промовчати, аніж сказати зайвого. Так можна буде уникнути скандалу руйнівної сили.

Не можна ігнорувати силу шостого почуття, інакше можна зробити хибні кроки.

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