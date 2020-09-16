Що не можна робити на свято Неопалима Купина: прикмети 17 вересня

Олена Кордунова Свята 20:01, 16.09.2020 Оновлено: 20:02, 16.09.2020

17 вересня православна церква відзначає День поклоніння іконі Божої Матері "Неопалима Купина". Як випливає з назви, ікона вважається потужним оберегом від пожеж і блискавок, а також покровителькою всіх пожежних.

За народним календарем в цей день існують також певні заборони, а прикмети розкажуть, якою буде погода найближчим часом. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Неопалима Купина: історія свята

17 вересня відзначається свято ікони Божої Матері "Неопалима Купина". За переказами, у образі палаючого тернового куща Мойсею явився Бог, щоб закликати пророка вивести народ Ізраїлю з Єгипту. У християнстві Неопалима Купина стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії.

Ікона Неопалима Купина.
lampada.in.ua

У народі Неопалиму Купину цілком природно вважали охоронницею від вогню і блискавки. У це свято православні читають молитву, що захищає від блискавки, пожежі і підпалу. Віруючі просять Діву Марію допомогти впоратися з гріхами і випалити їх.

На Русі існував звичай обходити палаючий будинок з іконою Богородиці Неопалимої Купини у руках. Також існували прикмети, що попереджають про пожежу. Поганим знаком було побачити мишей, а також зайця чи зозулю.

Pixabay.
Неопалима Купина: прикмети на свято

Прикмети 17 вересня

  • Якщо горіхів багато, а грибів мало, то зима буде сувора і сніжна.

  • Великі мурашині купи – до холодної зими.

  • Дощ, що почався на світанку, закінчиться до полудня.

  • Після дощу земля швидко підсохла – чекай затяжної негоди.

  • Якщо день дощовий і непогожий, то осінь буде суха.

  • Пугач голосно гупає або заєць забіг у село – до пожежі.

Що не можна робити 17 вересня

  • Заборонено зневажливо ставитися до вогню. Дрібні загоряння краще гасити не водою, а молоком.

  • Свічки ж можна погасити вручну, а ні в якому разі не плювати на них і не дути. Якщо не послухатися цієї поради предків, можна накликати на себе серйозні неприємності.

  • З цієї ж причини не можна сваритися поряд з вогнем. Вважається, що так його можна розлютити. Наслідки ж від цього будуть непередбачуваними.

  • У цей день з'ясовувати стосунки не рекомендується. Взагалі 17 вересня краще промовчати, аніж сказати зайвого. Так можна буде уникнути скандалу руйнівної сили.

  • Не можна ігнорувати силу шостого почуття, інакше можна зробити хибні кроки.

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