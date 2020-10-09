Що не можна робити на Покровську батьківську суботу: прикмети і свята 10 жовтня

У суботу, 10 жовтня православні християни відзначають Покровську батьківську суботу – день, коли віряни згадують покійних особливим способом. У народі свято називають Саватій Пасічник. Також у світі відзначають День психічного здоров'я.

Покровська поминальна субота: традиції та значення свята

Встановлення Покровської батьківської суботи в православ'ї пов'язане з указом патріарха Іова 1592 року архієпископу Казанському Єрмогену. Документ наказував щорічно поминати православних воїнів, полеглих під час взяття Казані на Покрову Пресвятої Богородиці 1552 року.

Покровська поминальна субота: історія свята. Pixabay

Згодом у суботу перед Покровою стали поминати не лише воїнів, а всіх покійних.

У Покровську батьківську суботу, як і в інші, поминають померлих батьків. У храмах цього дня, а також у п'ятницю ввечері, проходять поминальні літургії та панахиди, присвячені пам'яті покійних і очищенню від гріхів, вчинених ними за життя.

Всесвітній день психічного здоров'я

Відзначається з 1992 року за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров'я, щоб підвищити інформованість населення щодо проблем психічного здоров'я і способів його зміцнення.

Всесвітній день психічного здоров'я: що це за свято. Pixabay

До цього дня видаються тематичні журнали міжнародних психіатричних організацій, розсилаються звернення в урядові структури й органи охорони здоров'я. Одна з головних задач – скорочення поширеності депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії, розумової відсталості.

Саватій Пасічник

10 жовтня православна церква також шанує пам'ять преподобного Саватія Соловецького або Пасічника. На Русі до цього дня завершувалися Бджолині дев'ятини – дев'ять днів, протягом яких потрібно підготувати бджіл до зими. Бджолярі поміщали вулики в спеціальні укриття, а потім за звичаєм читали молитви святому про збереження бджіл взимку.

Робити це просили переважно дітей, яким не виповнилося семи років. Вважалося, що до цього віку дитина подібна до ангела. Про це говорить і той факт, що дітей православні священики беруть на сповідь із семи років. А бджільництво і бортництво – це промисли, що вимагають особливої моральної чистоти, якою володіли тільки маленькі діти.

Саватій Пасічник: прикмети на 10 жовтня. Pixabay

За віруваннями селян Саватій був покровителем не тільки бджолам, але і коням. День славився ярмарками і змаганнями на конях. У цей час у майбутніх наречених і їхніх матерів була можливість доглянути гарних женихів. З меду готували різні частування, варили кашу на меду, вживали мед в їжу з млинцями і використовували для приготування напоїв.

Прикмети на 10 жовтня

Дощ зі снігом – до відлиги в січні і дощового червня.

Перший сніг випав – через 40 днів настане справжня зима.

Північний вітер – до холодної зими.

Якщо бджоли щільно льоток заліплюють – до морозної зими.

Суха погода – холоди настануть нескоро.

Гроза – до безсніжної і короткої зими.

Що не можна робити в Покровську батьківську суботу 10 жовтня

Поминати покійних спиртними напоями – це вважається великим гріхом.

Сумувати. Сльози і туга – також гріх; душам покійних потрібні не негативні емоції, а щирі молитви.

Погано говорити про покійних.

Не варто довго спати.

Краще відмовитися від походу в перукарню, тому що вважається поганою прикметою в цей день стригти волосся.

Брати участь в розвагах, розважальних заходах. Цей час варто присвятити думкам про духовне, підведенню підсумків і добрим спогадам про тих, хто пішов із життя.

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