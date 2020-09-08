Що не можна робити на Пимена Великого: прикмети і свята 9 вересня

9 вересня Україна і весь світ відзначають Міжнародний день краси. Православні християни святкують День пам'яті преподобного Пимена Великого.

За народним календарем у цей день існують також певні заборони, а прикмети розкажуть, якою буде погода найближчим часом. Детальніше про історію свят, а також про те, що не можна робити в цю середу – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Міжнародний день краси

Міжнародний комітет естетики і косметології СІДЕСКО проявив ініціативу створення Міжнародного дня краси, який відзначається щорічно 9 вересня.

Міжнародний день краси: історія свята. Pixabay

Цей комітет вважається головною міжнародною Асоціацією терапії краси у світі, був заснований у Брюсселі в 1946 році і відтоді формувався тисячами лікарів по всьому світу, завдяки роботі 33 відділень у багатьох країнах.

День пам'яті преподобного Пимена Великого

Преподобний Пимен Великий народився близько 340 року в Єгипті. Будучи молодим, він дав обітницю мовчання і зречення від світу та став вести самітницький спосіб життя в пустелі. Святий Пимен, проводячи дні і роки в суворому посту, безперервно перебував у молитвах.

Що відзначають 9 вересня: прикмети і заборони. Pixabay

Преподобний Пимен помер у віці 110 років. Після смерті був визнаний церквою святим. Пимена шанували за його вміння дати правильну пораду всім, хто потребує, до нього постійно з'їжджалися люди з різних місць. Саме тому в цей день не можна відмовляти в допомозі оточуючим, а також прийнято робити пожертвування на підтримку бідним.

Прикмети 9 вересня

Якщо на горобині ягід залишилося багато, то зима буде м'якою.

Рясний врожай горобини – до сирої осені і холодної зими.

Грім прогримів – тепло протримається ще довго.

Багато жолудів на дубі – до суворої зими.

Якщо всю осінь пити сік із горобини, то взимку жодні хвороби не страшні.

Що не можна робити 9 вересня

9 вересня нічого не можна піднімати на перехресті – можуть пристріт навести.

Краще в цей день гроші не позичати, тому що повернуть їх не скоро.

Не можна довго стояти на порозі, інакше біду в будинок накличете.

Не підходить день і для здійснення великих покупок, тому що радості вони не принесуть.

У цей день не можна свататися.

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