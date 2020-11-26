Що не можна робити на Пилипів день: прикмети, свята 27 листопада та іменинники

27 листопада православні християни вшановують пам'ять святого апостола Пилипа з Віфсаїди. У народі цей день отримав назву Пилипівка, Куделиця або Пилипові заговини – останній день перед початком Різдвяного посту. У всьому світі – Чорна п'ятниця.

Цього дня існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 27 листопада, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

27 листопада іменини святкують: Олександр, Олексій, Василь, Георгій, Дмитро, Михайло, Петро, Федір.

Пилипів день

Апостол Пилип був наймолодшим учнем Ісуса. Він був глибоким знавцем Святого Письма і старозавітних пророцтв та очікував приходу Месії. На заклик Спасителя він пішов за ним.

Апостол Пилип: як відзначають Куделицю Азбука віри

Після вознесіння Христа Пилип успішно проповідував у столиці Самарії, а потім хрестив ефіопського євнуха дорогою до Гази. Пилип проповідував Євангеліє в Скіфії та Фригії. За свою діяльність проповідника його розіп'яли головою вниз у 80-му році під час правління римського імператора Доміціана в місті Гієраполі у Малій Азії.

Пилипові заговини або Куделиця

У Пилипівку по селах догравали останні весілля – закінчували весільний сезон перед настанням Різдвяного посту.

Зазвичай Куделиця святкувалася широко й щедро: це були Заговини перед постом. Цього дня ще дозволяється їсти їжу тваринного походження: м'ясо, яйця, молоко і страви з них. Однак цьогоріч усе ж варто утриматися від переїдання і щедрих застіль, адже за православною традицією в п'ятницю – одноденний піст.

Що потрібно зробити перед Різдвяним постом. Pixabay

У свято було прийнято виносити на двір закуску домовику, щоб водилася худоба. Домовиків також закликали на вечерю.

Уранці люди обов'язково йшли до церкви, щоб віддати залишки їжі бідним. Через те, що після Пилипового дня вже не можна було заміж виходити, то дівчата 27 листопада в церкві просили, щоб наступного року обов'язково знайти свою другу половинку.

Чорна п'ятниця 2020

Чорна п'ятниця 2020 року випадає на 27 листопада. До цього дня магазини традиційно роблять знижки і розпродажі.

Батьківщиною Чорної п'ятниці є США. Свято випадає на п'ятницю після Дня подяки й відкриває різдвяний сезон розпродажів. Звичай встановився ще в ХІХ столітті. Сам термін "чорна п'ятниця" з'явився в 1966 році у Філадельфії і спочатку означав суттєві затори на дорогах після Дня подяки.

В Україні Чорну п'ятницю відзначають із 2013 року.

Чорна п'ятниця 2020 в Україні. Pixabay

Прикмети 27 листопада

Іній цього дня обіцяє хороший урожай вівса.

Якщо дощ іде, то пшениці наступного року багато буде.

Почути каркання ворон – до відлиги.

Якщо сонячно, то врожай хліба буде поганим.

Якщо хмарно або сніг падає – до негоди в травні.

Що не можна робити 27 листопада

Варто відмовитися від важкої фізичної роботи, а також відкласти шиття й вишивку на потім.

Небезпечно ходити в місця, де можна зустріти вовків. Кажуть, що саме з Пилипового дня вони стають злішими й можуть напасти на людину.

Не можна викидати залишки їжі зі столу – їжу виносили на подвір'я для духів, які охороняють тварин. Незаміжні дівчата ховали крихти під подушку, щоб уві сні побачити судженого.

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