Що не можна робити на Петра і Павла Горобинників: прикмети та свята 23 вересня

23 вересня 2020 року в Україні та усьому світі відзначається Міжнародний день жестових мов. Також православні християни вшановують пам'ять святителів Петра та Павла. У народі свято називається Петро і Павло Горобинники.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Міжнародний день жестових мов

Свято встановлене Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2017 року з метою звернути увагу суспільства на значення жестових мов у житті мільйонів глухих та слабочуючих людей у всьому світі. Ініціатором резолюції виступила Всесвітня федерація глухих (WFD), яка стверджує, що у світі проживає понад 70 мільйонів таких людей. Всього у світі існує близько 300 жестових мов, а також міжнародна мова жестів.

Петро і Павло Горобинники

23 вересня православні вшановують пам'ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських. У 9 столітті, за царя Лева Ісаверяніна, святий Петро захищав православну віру від іконоборців, за що постраждав. Відомі чотири листи святого Федора Студита до святителя. Про життя Павла, який проповідував православ'я в Нікеї, жодних відомостей не збереглося.

У народі це свято отримало назву Петро та Павло Горобинники. Усе це завдяки горобині, яка до цієї дати після осінніх заморозків ставала солодкою. Ягодам приписували чудодійні та цілющі властивості.

Прикмети на 23 вересня

Тепла і суха погода – до пізньої та м'якої зими.

Птахи летять на південь – до ранньої та холодної зими.

Березові та горобинові листя пожовкли – до швидких холодів.

Багато горобини – до частих дощів восени та холодної зими.

Багато жолудів – до сніжного Різдва.

Гроза – до теплої осені.

Що не можна робити 23 вересня

До полудня не можна рахувати дрібні гроші, адже не буде великих грошей.

23 вересня заборонено лаятися.

Також не можна в цей день заводити кошеня, тому що домашня тварина може принести нещастя.

Нічого не позичайте в цей день сусідам, особливо сіль.

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