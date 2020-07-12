Що не можна робити на Петра і Павла: головні заборони 12 липня

З Днем Петра і Павла пов'язано багато традицій, прикмет і заборон. Фото: ikonamira.ru

Православні віряни 12 липня відзначають День Петра і Павла – двох апостолів Ісуса Христа, що прийняли мученицьку смерть за проповідування християнства.

З цим святом пов'язано багато традицій, прикмет і заборон. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що не можна робити в Петрів день.

Що не можна робити в День Петра і Павла:

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею – краще присвятити свято духовному життю.

На Петра і Павла краще відмовитися від робіт на землі, будівельних робіт, генерального прибирання. Можна виконувати дрібні справи в побуті і невідкладні завдання, наприклад, мити посуд або поливати рослини.

Не можна в Петрів день займатися рукоділлям, шити, вишивати, в'язати.

Не можна лихословити, сваритися, лаятися, конфліктувати, кричати, бажати зла комусь і думати про погане.

Бажано відмовитися від уживання спиртних напоїв.

У День Петра і Павла не беруть шлюб – церква не проводить вінчань.

За народним повір'ям, 12 липня не можна купатися у водоймах.

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