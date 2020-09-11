Що не можна робити на Олександра Ситника: прикмети та свята 12 вересня

12 вересня 2020 року в Україні відзначають День кіно, День фізичної культури та спорту, а у світі – Всесвітній день першої допомоги. Також православна церква вшановує пам'ять святого Олександра Невського. У народі свято називається Олександра Ситника, Олександра Свитника або Олександрів день.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день та що не можна робити.

День українського кіно

День українського кіно наша країна щорічно відзначає в другу суботу вересня. Це професійне свято для всіх працівників кінематографії заснував другий президент України Леонід Кучма ще у 1996 році.

День українського кіно: коли відзначають. persona.top

День фізичної культури та спорту України

Це свято засноване у 1994 році указом другого президента України Леоніда Кучми на підтримку ініціативи фізкультурних та спортивних організацій. Воно відзначається щорічно в другу суботу вересня.

День фізичної культури та спорту України: коли відзначають. yalutorovsk.online

Всесвітній день першої допомоги

Щорічно, починаючи з 2000 року, у другу суботу вересня в багатьох країнах відзначається Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Ініціаторами його проведення виступили національні організації – члени Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Всесвітній день першої допомоги: що це за свято. bookeo.com

Олександра Ситника або Олександрів день

12 вересня православна церква вшановує пам'ять князя Олександра Невського, зарахованого до лику святих. У народі цей день прозвали Свитником або Ситником. Після суворого одноденного поста, що випадає на 11 вересня (Усікновення глави Іоанна Предтечі), знову приходила черга щедрих застіль. Господині готували ситну ячмінну кашу на салі, пекли пироги.

Святий благовірний князь Олександр Невський. pravlife.org

Прикмети на 12 вересня

Прикмети на 12 вересня. wallpapers.99px.ru

Теплий і ясний вечір 12 вересня віщує, за прикметами, гарний урожай наступного року.

Якщо птахи 12 вересня високо кружляють і не хочуть відлітати, то осінь буде теплою, сухою і тривалою.

Зорепад 12 вересня – наступного року можливий неврожай.

Якщо завити ячмінні стебла з лляними та вівсяними, то майбутній урожай буде вдалим.

Що не можна робити 12 вересня

Пліткувати та лаятися. Згідно з повір'ям, ті, хто порушить заборону, ризикують навести на себе біду.

Купувати нові речі. Вважається, що всі покупки, здійснені в цей день, будуть невдалими.

Ображатися і ревнувати. Всі негативні емоції можуть відбитися на майбутньому людини.

Сушити на вулиці перини та подушки – будуть снитися жахливі сни.

Брати кота в будинок – буде нещастя, горе.

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