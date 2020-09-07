Що не можна робити на Наталію Вівсяницю: прикмети і свята 8 вересня

8 вересня в Україні і світі відзначають Міжнародний день грамотності. Християни західного обряду відзначають Різдво Божої Матері, а в народі відзначається Наталія Вівсяниця та Адріян Осінній.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети існують на вівторок і що не можна робити.

Міжнародний день грамотності

Міжнародний день грамотності (International Literacy Day) – один з міжнародних днів, що відзначаються в системі Організації Об'єднаних Націй. Він був заснований ЮНЕСКО в 1966 році для того, щоб нагадати про важливість грамотності в житті людей і суспільства.

Міжнародний день грамотності відзначають 8 вересня. Pixabay

Головна мета Дня грамотності – активізувати зусилля міжнародного співтовариства щодо поширення грамотності, однієї з головних сфер діяльності ЮНЕСКО, як інструменту розширення прав і можливостей окремих осіб, громад та спільнот.

Різдво Божої Матері у західних християн

Свято Різдва Божої Матері Діви Марії, що відзначається католицькою церквою щорічно 8 вересня, присвячений спогаду про народження Матері Ісуса Христа. У Новому Завіті міститься вкрай мало відомостей про життя Богородиці та подія, що відзначається в цей день, зафіксована тільки в церковному переказі.

У католиків відзначають Різдво Богородиці. Pixabay

Батьками Діви Марії були благочестиві Іоаким, що походив з роду царя Давида, і Анна – з роду первосвящеників. Діва Марія була народжена за особливою обітницею Бога, даного Іоакиму та Анні, коли вони вже були в похилому віці. Ім'я Богородиці було зазначено ангелом, який сповістив батькам і про саме її народження.

Наталія Вівсяниця та Адріян Осінній

У цей день відзначається пам'ять святої мучениці Наталії та її чоловіка Адріана, що жили на початку 4 століття в Нікомідії, на березі Мармурового моря. Наталія виросла в благочестивій християнській сім'ї, але заміж вийшла за язичника – багатого і знатного юнака Адріана. Подружжя прожило разом трохи більше року, коли почалися гоніння на християн.

Наталії Вівсяниці: що не можна робити в цей день. Pixabay

Адріан був вражений, з яким терпінням мученики зносили випробування і жорсткі тортури, і почав розпитувати їх про бога. В результаті він і сам повірив у Христа. Тоді язичники схопили молодого чоловіка і кинули його в темницю. Дізнавшись про це, Наталія поспішила до чоловіка. Незабаром Адріана піддали тортурам, а вірна дружина до кінця була при ньому, підбадьорюючи його і зміцнюючи в вірі. За свої душевні страждання Наталія також заслужила мученицький вінець і незабаром після смерті Адріана пішла за ним в Царство Небесне.

З Наталії Вівсяниці на Русі починали косити овес. Перший сніп вівса зазвичай несли з піснями в хату і ставили на покуті – під образи. Господар і працівники сідали за стіл, а господиня пригощала їх вівсяним толокном, замішаним на молоці або на воді з ягодами, а також вівсяними млинцями.

Прикмети на Наталію Вівсяниці 8 вересня:

Якщо багато опеньків в лісі в цей день, то "бабиного літа" не буде.

Грім гримить – до теплої осені.

Листя з дуба і берези ще не опало – зима буде морозною.

Про майбутні холоди говорить ясне небо.

Що не можна робити 8 вересня:

Уникайте незапланованих витрат. Спонтанні покупки, здійснені в цей вівторок, спровокують низку фінансових невдач.

У той же час ні в якому разі не можна упускати вигідну можливість. Фортуна може образитися на того, хто побоїться ризикнути, і відвернеться на невизначений термін.

Найменша сварка, затіяна 8 вересня, призведе до неминучої біди.

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