Що не можна робити на Микиту Гусятника: прикмети і свята 28 вересня
28 вересня 2020 року відзначають Всесвітній день боротьби проти сказу. Також православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Микити Готського. У народі свято називають – Микита Гусятник.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.
Всесвітній день боротьби проти сказу
Свято встановлене з ініціативи Глобального альянсу з контролю сказу та з 2007 року відзначається 28 вересня щорічно. Воно має на меті привернути увагу до проблем поширення та наслідків цієї хвороби, яка зустрічається більш ніж у 150 країнах.
Цього дня в усьому світі відбуваються заходи, зокрема: наукові симпозіуми, конференції, а також благодійний збір коштів для вакцинації тварин.
День Микити Гусятника
Цього дня православні вшановують пам'ять святого великомученика Микити Готського, який жив у IV столітті на берегах Дунаю. Він проповідував християнство серед одноплемінників-готів та викрив гріхи правителя-язичника Атанаріха, за що був заарештований і підданий тортурам. Праведник не зрікся віри, тому його засудили до смерті на багатті, але вогонь не завдав шкоди його шкірі. Мощі Микити Готського зберігаються у Константинополі.
У народі цей день отримав назву Микита Гусятник. Вважається, що 28 вересня – це день, коли гуси залишають рідні гнізда та відлітають у вирій. По поведінці птахів можна було дізнатися, яка буде майбутня зима.
Прикмети на 28 вересня
Гусак лапу підняв – до холоднечі.
Гусак ніс ховає під крило – до ранньої зими, у воді полощеться – до потепління.
Гуси високо летять – до весняного повноводдя.
На дворі стоїть ясна погода – до вітряного дня.
Дощ іде – до пізньої та сирої весни.
Багато мурашників у лісі – до холодної зими.
Качки пірнають у ставку – до дощу.
Що не можна робити 28 вересня
28 вересня заборонено стригти та фарбувати волосся, грати весілля.
Також не рекомендується робити прибирання по дому.
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