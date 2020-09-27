Що не можна робити на Микиту Гусятника: прикмети і свята 28 вересня

28 вересня 2020 року відзначають Всесвітній день боротьби проти сказу. Також православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Микити Готського. У народі свято називають – Микита Гусятник.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Всесвітній день боротьби проти сказу

Свято встановлене з ініціативи Глобального альянсу з контролю сказу та з 2007 року відзначається 28 вересня щорічно. Воно має на меті привернути увагу до проблем поширення та наслідків цієї хвороби, яка зустрічається більш ніж у 150 країнах.

Всесвітній денборьби проти сказу: коли відзначають. golos.ua

Цього дня в усьому світі відбуваються заходи, зокрема: наукові симпозіуми, конференції, а також благодійний збір коштів для вакцинації тварин.

День Микити Гусятника

Цього дня православні вшановують пам'ять святого великомученика Микити Готського, який жив у IV столітті на берегах Дунаю. Він проповідував християнство серед одноплемінників-готів та викрив гріхи правителя-язичника Атанаріха, за що був заарештований і підданий тортурам. Праведник не зрікся віри, тому його засудили до смерті на багатті, але вогонь не завдав шкоди його шкірі. Мощі Микити Готського зберігаються у Константинополі.

Святий великомученик Микита Готський. fotoload.ru

У народі цей день отримав назву Микита Гусятник. Вважається, що 28 вересня – це день, коли гуси залишають рідні гнізда та відлітають у вирій. По поведінці птахів можна було дізнатися, яка буде майбутня зима.

Прикмети на 28 вересня

Прикмети на 28 вересня. million-wallpapers.ru

Гусак лапу підняв – до холоднечі.

Гусак ніс ховає під крило – до ранньої зими, у воді полощеться – до потепління.

Гуси високо летять – до весняного повноводдя.

На дворі стоїть ясна погода – до вітряного дня.

Дощ іде – до пізньої та сирої весни.

Багато мурашників у лісі – до холодної зими.

Качки пірнають у ставку – до дощу.

Що не можна робити 28 вересня

28 вересня заборонено стригти та фарбувати волосся, грати весілля.

Також не рекомендується робити прибирання по дому.

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