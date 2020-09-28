Що не можна робити на Михайла і Людмили: прикмети і свята 29 вересня

29 вересня 2020 року в Україні та світі відзначають декілька свят і пам'ятних дат. Так, християни західного обряду вшановують пам'ять святого Михайла, православні християни святкують День Людмили та Ефимії. Також в світі відзначається Всесвітній день серця.

Народні повір'я розкажуть, якою буде погода найближчим часом. У цей день існують певні заборони. Про те, що не можна робити 29 вересня і докладніше про свята – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День святого Михайла

День святого Михайла (Feast of the Archangel Michael), що відзначається в католицькій традиції 29 вересня, в середні віки вважався обов'язковим, але, починаючи з 18 століття, поступово втратив своє урочисте значення. Шанування Архангела Михаїла здавна було пов'язане з вірою в торжество добра над злом.

29 вересня католики вшановують пам'ять святого Михайла. Азбука віри

В іконографії Михайло часто зображувався як воїн-захисник, покровитель народу Божого в його боротьбі за свободу. В Ірландії в середні століття авторитет Архангела Михаїла не поступався авторитету Богоматері.

Всесвітній день серця

Вперше був організований в 1999 році з ініціативи Всесвітньої федерації серця. Цю акцію підтримали Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), ЮНЕСКО та інші організації. Мета – підвищити усвідомлення в суспільстві небезпеки, яка викликана епідемією серцево-судинних захворювань, ініціювати профілактичні заходи щодо ішемічної хвороби і мозкового інсульту в усіх групах населення.

Всесвітній день серця: що це за свято. Pixabay

День Людмили та Ефимії

29 вересня християни згадують Людмилу, чеську княгиню, вона стала дружиною князя Боривоя. Після знайомства вінценосного подружжя із засновником слов'янської писемності Мефодієм, вони прийняли християнство. Після смерті чоловіка Людмила була вбита за наказом невістки-язичниці. Після поховання коло її могили стали відбуватися чудеса. В 1143 році Людмила була зарахована до лику святих.

День Ефимії: прикмети на 29 вересня. Pixabay

Також 29 вересня відзначається день Ефимії. В цей час починали стригти овець, вовну яких використовували для виготовлення ковдр та валянків. У селах проводили капустяні вечірки – люди збиралися разом і робили на зиму різні заготовки з капусти. Її солили з яблуками, брусницею, морквою і журавлиною, при цьому співали пісні і жартували.

Прикмети 29 вересня

Зірки до ранку мерехтять – до поганої погоди.

Тепла і суха погода – до пізньої і м'якої зими.

Грім – зима буде без снігу.

Місяць в колі – до сухого літа.

Кроти або миші роблять запаси – до суворої зими.

Гуси і шпаки не відлітають – осінь буде затяжною.

Галки збираються зграями і кричать – до ясної погоди.

Павуки під час дощу павутину плетуть – скоро буде сухо.

Що не можна бажати 29 вересня

У цей день заборонено ловити рибу.

Не варто переїжджати в нове житло.

Категорично не можна заздрити, злитися, сваритися.

Не можна робити важку роботу.

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