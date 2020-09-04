Що не можна робити на Лупа Брусничника: прикмети і свята 5 вересня

Олена Кордунова Свята 20:00, 4.09.2020

5 вересня Україна і весь світ відзначають Міжнародний день благодійності та День пам'яті Лупа Солунського. У народі свято отримало назву Луп Брусничник.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День пам'яті святого Лупа Солунського або Луп Брусничник

У цей день православні вшановують пам'ять мученика Лупа, який жив в кінці 3 – початку 4 століть і був вірним слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Перед смертю Дмитрія він омочив свій одяг його кров'ю і взяв перстень з його руки. Цим одягом, а також перснем і ім'ям великомученика Димитрія святий Луп творив в Солуні багато чудес. Він розбив язичницькі ідоли, за що піддався переслідуванню від язичників, але силою Божою був збережений неушкодженим.

Мученик Лупп Солунський.
Newphoenix.ru

У народі день святого Лупа отримав назву Брусничник. До цього часу в лісах і на болотах достигала брусниця, тому всі селяни, вільні від більш серйозних робіт, брали кошики і йшли по ягоди. Їх використовували по-різному: пекли пироги з брусницею, готували варення і пастилу, варили компоти. Великою популярністю користувалася квашена брусниця. Також цю ягоду поважали за цілющі властивості. Сік з ягід застосовували при застуді і туберкульозі; з листя варили чай, допомагає при хворобах кишечника і печінки.

Лупа Брусничник: що це за свято.
Pixabay

Міжнародний день благодійності

Свято було встановлене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 7 березня 2013 року. Його мета – привернення уваги громадськості до діяльності благодійних організацій і окремих осіб в подоланні бідності та гострих гуманітарних криз. З ініціативою виступила Угорщина, дата проведення приурочена до річниці смерті Матері Терези.

5 вересня відзначають Міжнародний день благодійності.
Pixabay

Прикмети на 5 вересня

  • Журавлі на південь полетіли – до ранньої зими.

  • Грім – до теплої осені і холодної зими.

  • Мороз вранці – до ранньої зими.

  • Немає заморозків – вересня буде теплим.

  • Журавлі летять низько – до пізньої і тепої зими.

  • Журавлі швидко і тихо летять – до негоди.

  • Брусниця дозріла – пора збирати овес.

Що не можна робити 5 вересня

  • Краще не брати в руки гострі предмети. Вважається, що той, хто поранить, буде довго і болісно хворіти.

  • Заборонено розмовляти зі мандрівниками в лісі. Наші предки вірили, що в цей день лісовик обертається грибником і намагається заманити довірливих людей в гущавину.

  • Не варто залишати дітей одних в полі, щоб з ними не трапилася біда.

  • Не можна в цей день скупитися і відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Щоб в будинку був достаток, необхідно напекти пироги і пригостити близьких і перехожих.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в вересні 2020 року: церковний календар.

Коментувати
Lady Свята

Дивіться також

Виконавчий продюсер "Кварталу 95" втік із місця ДТП, його наздогнали – ЗМІ. Відео 18+

Василь Стус помер у таборі СРСР 35 років тому: чому його "справа" не дає спокою історикам

В Україні вперше кількість нових хворих на COVID-19 перевищила 2,7 тисячі: статистика МОЗ на 4 вересня

У Кам'янському вчителька вдарила дівчинку, яка обізвала її дурепою: в мережі розгорівся скандал

Сенцов і Балух закликали не давати воду в Крим