Що не можна робити на Лупа Брусничника: прикмети і свята 5 вересня

5 вересня Україна і весь світ відзначають Міжнародний день благодійності та День пам'яті Лупа Солунського. У народі свято отримало назву Луп Брусничник.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День пам'яті святого Лупа Солунського або Луп Брусничник

У цей день православні вшановують пам'ять мученика Лупа, який жив в кінці 3 – початку 4 століть і був вірним слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Перед смертю Дмитрія він омочив свій одяг його кров'ю і взяв перстень з його руки. Цим одягом, а також перснем і ім'ям великомученика Димитрія святий Луп творив в Солуні багато чудес. Він розбив язичницькі ідоли, за що піддався переслідуванню від язичників, але силою Божою був збережений неушкодженим.

Мученик Лупп Солунський. Newphoenix.ru

У народі день святого Лупа отримав назву Брусничник. До цього часу в лісах і на болотах достигала брусниця, тому всі селяни, вільні від більш серйозних робіт, брали кошики і йшли по ягоди. Їх використовували по-різному: пекли пироги з брусницею, готували варення і пастилу, варили компоти. Великою популярністю користувалася квашена брусниця. Також цю ягоду поважали за цілющі властивості. Сік з ягід застосовували при застуді і туберкульозі; з листя варили чай, допомагає при хворобах кишечника і печінки.

Лупа Брусничник: що це за свято. Pixabay

Міжнародний день благодійності

Свято було встановлене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 7 березня 2013 року. Його мета – привернення уваги громадськості до діяльності благодійних організацій і окремих осіб в подоланні бідності та гострих гуманітарних криз. З ініціативою виступила Угорщина, дата проведення приурочена до річниці смерті Матері Терези.

5 вересня відзначають Міжнародний день благодійності. Pixabay

Прикмети на 5 вересня

Журавлі на південь полетіли – до ранньої зими.

Грім – до теплої осені і холодної зими.

Мороз вранці – до ранньої зими.

Немає заморозків – вересня буде теплим.

Журавлі летять низько – до пізньої і тепої зими.

Журавлі швидко і тихо летять – до негоди.

Брусниця дозріла – пора збирати овес.

Що не можна робити 5 вересня

Краще не брати в руки гострі предмети. Вважається, що той, хто поранить, буде довго і болісно хворіти.

Заборонено розмовляти зі мандрівниками в лісі. Наші предки вірили, що в цей день лісовик обертається грибником і намагається заманити довірливих людей в гущавину.

Не варто залишати дітей одних в полі, щоб з ними не трапилася біда.

Не можна в цей день скупитися і відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Щоб в будинку був достаток, необхідно напекти пироги і пригостити близьких і перехожих.

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