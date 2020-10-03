Що не можна робити на Кіндрата: прикмети та свята 4 жовтня

4 жовтня 2020 року в Україні відзначають День вчителя, а у світі – День захисту тварин. Також православна церква вшановує пам'ять апостола Кодрата Афінського. У народі свято називають Кондрат або день Кіндрата.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День вчителя в Україні

Це професійне свято встановлене у 1994 році указом другого президента України Леоніда Кучми на підтримку ініціативи працівників освіти країни. Україна відзначає День вчителя щорічно в першу неділю жовтня.

Всесвітній день захисту тварин

Всесвітній день захисту тварин відзначається у всьому світі щорічно 4 жовтня, був заснований на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи, що проходив у 1931 році у Флоренції (Італія). Він покликаний звернути увагу людства на проблеми інших мешканців планети.

День Кіндрата

4 жовтня християни шанують пам'ять апостола від 70-ти Кодрата Афінського, який проповідував Боже слово в Магнезії та Афінах. Коли святий перебував в Малій Азії, він подав імператору Адріану творіння на захист християн, після прочитання якого, правитель видав указ не засуджувати нікого без доказів.

Кодрат був свідком хресної смерті Ісуса Христа і його чудесного воскресіння. Він проповідував християнство в Греції. Одного разу його дуже сильно закидали камінням, але йому вдалося врятуватися. Помер він у в'язниці від голоду, куди його насильно помістили.

У народі це свято назвали Кіндрат або день Кіндрата. Вважається, що 4 жовтня обов'язково потрібно попрацювати. Чим старанніше людина попрацює – тим більша ймовірність отримати добробуту найближчим часом.

Прикмети на 4 жовтня

Якщо погода 4 жовтня сонячна і тепла – то зима буде холодною.

Різко 4 жовтня похолодало – скоро прийде зима.

Багато горіхів, але немає грибів – зима буде сніжною і суворою.

Днем холодно, а вночі стає тепліше – скоро буде негода.

Що не можна робити 4 жовтня

Не позичайте в цей день нікому гроші, адже їх повернуть вам нескоро.

Не стійте в цей день довго на порозі, щоб не накликати в будинок біду.

Не здійснюйте в цей день великих покупок – радості вони вам не принесуть.

Не можна 4 жовтня свататися – до розпаду пари.

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