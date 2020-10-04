Що не можна робити на Іона і Фока: прикмети та свята 5 жовтня

5 жовтня 2020 року відзначають Всесвітній день вчителя. Також православна церква вшановує пам'ять пророка Іона і мученика Фока. У народі свято називають день Іона і Фока, або ж Листопадна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

Всесвітній день вчителя

Це професійне свято всіх вчителів, викладачів і працівників сфери освіти. Історичною передумовою для заснування події стала Спеціальна міжурядова конференція про статус вчителів 5 жовтня 1966 року у Парижі. У 1994 році Всесвітній день вчителя відзначався в цей день вперше, і відтоді святкові заходи незмінно проходять 5 жовтня, хоча в деяких країнах відзначається й в інші дні.

День Іона і Фока

Православні 5 жовтня вшановують пам'ять святого пророка Іони та священномученика, єпископа Фоки Синопського. Фока народився в місті Синопі, в зрілі роки він став єпископом і звернув у свою віру багатьох язичників. Під час гонінь на християн за імператора Траяна правитель міста примушував Фоку відректися від віри, але той не послухався, попри всі муки.

Іона за легендою отримав від Бога веління йти до Ніневії, щоб попередити місто про загибель за його нечестя, але він не послухався і відправився до Іспанії. Корабель, на якому він плив, потрапив у бурю. У морі пророка проковтнув кит, в череві якого Іона пробув три дні. Після цього його викинуло на берег. Там пророк знову отримав настанову вирушити до Ніневії та проповідувати.

У народі свято називають день Іона і Фока або ж Листопадна. Він знаменує початок справжньої осені. Наші пращури за березовим листям передбачали погоду: якщо листя повністю опадало з дерева, сніг очікували пізно.

Прикмети на 5 жовтня

Якщо листя з берези не опало – до пізнього снігу.

Клен і черемха оголилися – до швидкої зими.

Яка погода на Іона, таким буде весь жовтень.

Сонце помаранчеве – до сильних вітрів.

Увечері тепліше, ніж днем – до бурі.

Що не можна робити 5 жовтня

У цей день суворо заборонено їсти рибу. Вважалося, що це викличе прокляття.

Також рекомендується обходити стороною осику.

Крім того, 5 жовтня не варто займатися будівництвом.

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