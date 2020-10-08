Що не можна робити на Іоанна Богослова: прикмети і свята 9 жовтня

У п'ятницю, 9 жовтня, православні християни відзначають День кончини апостола Іоанна Богослова, якого особливо цінував Спаситель за жертовність і духовну чистоту. У народі свято відоме як Богослов, Іван-мандрівник, Шептун покровний. Також відзначається Всесвітній день пошти та Всесвітній день яйця.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 9 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День кончини апостола Іоанна Богослова

Один з Дванадцяти апостолів, автор Євангелія від Іоанна, Книги Одкровення і трьох послань Нового Завіту. За переказами, Іоанн був молодшим братом апостола Якова і разом з ним був покликаний Ісусом Христом в число своїх учнів. Будучи розіп'ятим на хресті, Ісус доручив Іоанну піклуватися про свою матір – Діву Марію. Богословом його прозвали завдяки тому, що в своєму Євангелії назвав Ісуса Христа Словом Божим. Апостол Іоанн Богослов був одним з улюблених учнів Спасителя.

День кончини апостола Іоанна Богослова: традиції свята. Правмир

У народі свято Іоанна Богослова називають Іван-мандрівник або Шептун покровний. Іоанн вважався покровителем мандрівників. Йому молилися, вирушаючи в далеку дорогу. Також святий вважається наставником іконної справи. За переказами, він зробив вправного іконописця з простого пастуха гусей.

У народному календарі 9 жовтня – початок осіннього сезону весіль. Основні гуляння починалися на Покрову, тому день Іоанна Богослова називали Шептуном покривним.

Всесвітній день пошти

Всесвітній день пошти: що це за свято. Pixabay

Свято відзначається щорічно 9 жовтня за рішенням 14 конгресу Всесвітнього поштового союзу. Всесвітнім днем пошти цей день був проголошений на Конгресі Всесвітнього союзу поштовиків, що відбувся в Токіо в 1969 році. 9 жовтня 1874 року в Швейцарії представниками 22 країн був підписаний Бернський договір, який ліг в основу Генерального поштового союзу. У 1878 році союз змінив свою назву і став називатися Всесвітнім поштовим союзом (ВПС). На сьогоднішній день ВПС налічує 192 країни. У всьому світі, починаючи з 9 жовтня, проводиться Міжнародний тиждень листа.

Всесвітній день яйця

Всесвітній день яйця: історія свята. Pixabay

У багатьох країнах світу в другу п'ятницю жовтня відзначається Всесвітній день яйця (World Egg Day) – свято всіх любителів яєць, омлетів, запіканок і яєчні. Яйця вважаються чи не найбільш універсальним продуктом харчування, вони популярні в кулінарії всіх країн і культур. Свято почали відзначати в 1996 році.

Прикмети на 9 жовтня

Сніг пішов – через 40 днів буде справжня зима.

Сонячний і теплий день – до дощового липня.

Багато листів, а перший сніг випав – до холодної зими.

Якщо в цей день іде дощ, то ще протягом трьох тижнів буде дощова погода.

Дощ зі снігом – в січні буде три сильні відлиги.

Рожевий захід – до вітру.

Сильний листопад – до похолодання і швидкого настання зими.

Якщо граки полетіли, то скоро сніг випаде.

Прикмети на 9 жовтня: якою буде погода і що не можна робити. Pixabay

Що не можна робити 9 жовтня на Іонанна Богослова

Лихословити, лаятися, сперечатися, злитися, лицемірити, заздрити, ревнувати – погані слова і помисли, згідно прикметі, загрожують низкою невдач.

Одягати старе або незручне взуття – вважалося, що життєвий шлях буде важким і тернистим.

Починати нові справи.

Лінуватися.

Забобонні люди побоюються їсти цибулю і часник.

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