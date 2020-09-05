Що не можна робити на Євтихія Тихого: прикмети та свята 6 вересня

6 вересня 2020 року в Україні відзначають День підприємця, а у світі – День боротьби з прокрастинацією. Також православна церква вшановує пам'ять священномученика Євтихія. У народі свято називається День Євтихія, Євтихій Тихий, Ярема.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День підприємця України

Це свято засноване у 1998 році указом другого президента України Леоніда Кучми, з огляду на роль підприємництва у здійсненні економічних реформ, розв'язання соціально-економічних проблем країни. День підприємця відзначається в Україні щорічно в першу неділю вересня.

День підприємця в Україні: коли відзначають. file.liga.net

Всесвітній день боротьби з прокрастинацією

6 вересня відзначається Всесвітній день боротьби з прокрастинацією. Прокрастинація – це схильність до постійного відкладання навіть важливих та термінових справ, що призводить до життєвих проблем і болючих психологічних ефектів.

Всесвітній день боротьби з прокрастинацією: що це за свято. shkolazhizni.ru

День Євтихія Тихого

6 вересня православні вшановують ранньохристиянського святого Євтихія, учня Іоанна Богослова і єпископа Себастії. У народі свято називають День Євтихія, Євтихій Тихий і Ярема.

Наші предки присвячували цей збору насіння льону. Також вони уважно стежили за погодою, яка повинна була бути тихою і безвітряною.

Священномученик Євтихій. dpchas.com.ua

Прикмети на 6 вересня

Прикмети на 6 вересня. lookmytrips.com

Якщо на Євтихія вітру немає, то, згідно з прикметами, насіння лляне на корені буде.

Дощ віщує гарний врожай наступного року і суху осінь.

Синиця кричить – скоро прийде справжня осінь із дощами та холодною погодою.

Багато жолудів зросло – зима буде тривалою і суворою.

Кажуть, що за прикметою 6 вересня треба встигнути зібрати врожай, щоб його не пошкодили вітри, опади та холоди

Що не можна робити 6 вересня

У цей день активізується нечиста сила, тому рекомендується не йти далеко від будинку.

6 вересня не можна брехати, вести порожні та довгі розмови.

У день Євтихія Тихого не можна замішувати тісто, випікати й смажити

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