Що не можна робити на День святої Катерини: рекомендації від експертів

Obozrevatel Свята 12:59, 6.12.2020 Оновлено: 13:07, 6.12.2020

7 грудня відзначається День святої Катерини. Як православні, так і католики вважають великомученицю справжньою покровителькою наук і освіти, а деякі навіть вірять, що свята Катерина допомагає знайти свою другу половинку.

У цей день прийнято не тільки йти до церкви і ставити свічку перед іконою святої, а й ворожити на судженого. Тому в День Катерини відкривається період ворожінь, оскільки раніше на це свято збиралися дівчата і влаштовували посиденьки. Однак варто бути обережною, адже на День Катерини є низка заборон, які не можна робити у свято.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL астрологиня Яніна Массіні і священник Олександр Дедюхін розповіли, що категорично заборонено робити на День святої Катерини.

Так, наприклад, астрологиня Яніна Массіні дала поради, що не рекомендується робити на День святої Катерини:

  • Не потрібно ворожити на таро в період християнських свят, оскільки ви навряд чи отримаєте точний прогноз. Водночас таролог витратить дуже багато енергії;

  • Не рекомендується без певних знань ворожити з дзеркалом;

  • Не варто ворожити з викликом певних сутностей і духів, оскільки невідомо, кого саме можна "запросити";

  • Не можна звертатися за безкоштовним ворожінням, оскільки замість грошей через це можна віддати здоров'я або що-небудь цінне для себе.

Ворожіння зі свічками.
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А ось священник Олександр Дедюхін взагалі закликає відмовитися від ворожінь, аргументуючи це тим, що чаклунство і ворожіння, як і всякий гріх, "веде до хвороб, неврозів і смерті", із цим краще не грати.

"Навіть якщо на перший погляд може здатися, що нічого поганого немає в тому, коли дівчина ворожить на судженого, все ж ці знання приходять від бісів і, зазвичай, відбувається так, що все це чаклунство в житті не допомагає, а навпаки – руйнує", – зазначив священник.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, як ворожіння на святки може вплинути на виконання бажань.

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