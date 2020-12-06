Що не можна робити на День святої Катерини: рекомендації від експертів

7 грудня відзначається День святої Катерини. Як православні, так і католики вважають великомученицю справжньою покровителькою наук і освіти, а деякі навіть вірять, що свята Катерина допомагає знайти свою другу половинку.

У цей день прийнято не тільки йти до церкви і ставити свічку перед іконою святої, а й ворожити на судженого. Тому в День Катерини відкривається період ворожінь, оскільки раніше на це свято збиралися дівчата і влаштовували посиденьки. Однак варто бути обережною, адже на День Катерини є низка заборон, які не можна робити у свято.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL астрологиня Яніна Массіні і священник Олександр Дедюхін розповіли, що категорично заборонено робити на День святої Катерини.

Так, наприклад, астрологиня Яніна Массіні дала поради, що не рекомендується робити на День святої Катерини:

Не потрібно ворожити на таро в період християнських свят, оскільки ви навряд чи отримаєте точний прогноз. Водночас таролог витратить дуже багато енергії;

Не рекомендується без певних знань ворожити з дзеркалом;

Не варто ворожити з викликом певних сутностей і духів, оскільки невідомо, кого саме можна "запросити";

Не можна звертатися за безкоштовним ворожінням, оскільки замість грошей через це можна віддати здоров'я або що-небудь цінне для себе.

А ось священник Олександр Дедюхін взагалі закликає відмовитися від ворожінь, аргументуючи це тим, що чаклунство і ворожіння, як і всякий гріх, "веде до хвороб, неврозів і смерті", із цим краще не грати.

"Навіть якщо на перший погляд може здатися, що нічого поганого немає в тому, коли дівчина ворожить на судженого, все ж ці знання приходять від бісів і, зазвичай, відбувається так, що все це чаклунство в житті не допомагає, а навпаки – руйнує", – зазначив священник.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, як ворожіння на святки може вплинути на виконання бажань.