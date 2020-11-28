Що не можна робити на день Матвія: прикмети, свята 29 листопада та іменинники

29 листопада 2020 року у світі відзначають Міжнародний день солідарності з палестинським народом. Також Православна Церква вшановує пам'ять апостола Матвія. У народі це свято отримало назву день Матвія.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 29 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

29 листопада іменини святкують: Василь, Віктор, Микола, Михайло, Матвій, Макарій, Ян, Сергій, Ананія, Іоанн.

Міжнародний день солідарності з палестинським народом

У 1977 році Генеральна Асамблея ООН постановила щорічно відзначати 29 листопада як Міжнародний день солідарності з палестинським народом. У цей день у 1947 році Асамблея прийняла резолюцію про розділ Палестини на арабську та єврейську держави.

Міжнародний день солідарності з палестинським народом: коли відзначають ecfr.eu

День Матвія

Святий Євангеліст Матвій був одним з особливо наближених учнів Христа. До зустрічі з Господом Матвій був митарем, він збирав мита, податки й податі. Потім він прийняв християнство і став всюди слідувати за Христом.

Через 8 років після страти Ісуса Матвій написав Євангеліє. Потім він відправився в мандри, проповідуючи Слово Боже. Смерть апостола Матвія була болісною – його стратили вогнем у фортеці Апасарос в Римській імперії.

Апостол Матвій vithram.by

У день Матвія в народі заведено ходити в гості. Люди на честь свята влаштовують застілля з душевними бесідами. У цей час, як відомо, йде Різдвяний піст, тому подавати на стіл можна тільки дозволену їжу.

Прикмети на 29 листопада

Прикмети на 29 листопада classpic.ru

Дме сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи й хуртовини.

На Матвія пішов сніг – скоро будуть хуртовини.

Холодний день – зима буде морозною.

Тепла і дощова погода – зима буде теплою.

Що не можна робити 29 листопада

29 листопада не можна купувати нові речі. Особливо це стосується одягу. У народі вважається, що покупки, зроблені в цей день, будуть невдалими.

Також не можна перераховувати дрібні гроші. Це може накликати фінансові проблеми на цілий рік.

Забороняється в цей день ревнувати й лихословити.

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