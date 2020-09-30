Що не можна робити на Аріни Шипшинниці: прикмети і свята 1 жовтня

1 жовтня в Україні відзначається День ветерана, у світі святкують Міжнародний день музики. Православні християни вшановують пам'ять мучениці Ірини, а в народі це свято отримало назву Аріни Шипшинниці.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити. Детальніше про дати – читайте в матеріалі.

День ветерана в Україні

День ветерана в Україні відзначається відповідно до указу президента України Леоніда Кучми від 24 вересня 2004 року. Свято відзначається в один день із Міжнародним днем людей похилого віку. Цей день покликаний нагадати всім про людський обов'язок бути турботливими і милосердними до поважної частини суспільства, а також повинен стати приводом для роздумів про подальшу долю людства і взаємозв'язок поколінь.

Міжнародний день музики

День музики відзначається щорічно 1 жовтня, починаючи з 1975 року. Свято було засноване з ініціативи Міжнародної музичної ради (IMC) при ЮНЕСКО двома роками раніше на 15-й Генеральній асамблеї IMC у Лозанні. Одним з ініціаторів створення Міжнародного дня музики став композитор Дмитро Шостакович.

День Ірини або Аріни Шипшинниці

Свята мучениця Ірина (Аріна) жила в Єгипті в 3 столітті. Вона була страчена за часів правління імператора Авреліана. У цей день усі жінки на ім'я Ірина або Аріна відзначають свої іменини.

У народі свято отримало назву Аріни Шипшинниці, оскільки на Русі в цей день було прийнято збирати і сушити шипшину. Вважалося, що корисні тільки ті ягоди, які зібрані після Аріни.

Плоди шипшини використовували і в кулінарних, і в лікувальних цілях. Наприклад, з неї готували вітамінні напої, які застосовували для зміцнення імунітету. З ягід варили варення, кисіль, робили желе, мармелад, повидло. Популярний був чай із плодів горобини і шипшини.

Прикмети 1 жовтня

Листя на берези не опало – до пізнього снігу.

Журавлі летять на південь – на Покрову буде мороз.

Якщо бур'яни дуже високі – до сніжної зими.

Яка погода в цей день, такою вона буде і 1 квітня.

Тріщать домашні меблі – до дощу.

Східний вітер подув – суха погода протримається ще кілька днів.

Що не можна робити 1 жовтня

У цей день не рекомендується залишати свій будинок. Наші предки вважали, що піднімаються сильні вітри, які здатні занести в дім біди і нещастя.

1 жовтня категорично заборонено сваритися і з'ясовувати стосунки з близькими людьми, пліткувати, розкривати свої і чужі секрети, обговорювати інших людей.

Не слід хвалитися перед оточуючими своїми успіхами і досягненнями, а також просити у вищих сил більше, ніж вам необхідно.

Не варто ходити в гості і приймати гостей у себе. День для цього вкрай несприятливий, є ризик серйозно посваритися.

Не можна стригти волосся. За народним повір'ям, цим можна вкоротити свою долю.

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