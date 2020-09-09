Чого не можна робити на Анни Скирдниці: прикмети і свята 10 вересня

Що відзначають 10 вересня: свята і прикмети. Pixabay

10 вересня православні християни вшановують пам'ять святих праведників Анни і Сави. У народі свято називається Анни Скиртниці або Анни та Сави Скиртників. Також відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам.

За народним календарем у цей день існують також певні заборони, а прикмети розкажуть, якою буде погода найближчим часом. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Всесвітній день запобігання самогубствам

Щорічно 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), за підтримки Міжнародної асоціації із запобігання самогубствам (International Association for Suicide Prevention), проводить Всесвітній день запобігання самогубствам (World Suicide Prevention Day) з метою зміцнення прихильності і заохочення діяльності із запобігання самогубствам у всьому світі.

Всесвітній день запобігання самогубствам: що це за свято. Pixabay

Анни Скиртниці (Анни і Сави Скиртників)

10 вересня православна церква вшановує пам'ять святої праведниці Анни, а також святого Сави. У народі свято називали День Анни Скиртниці або Анни і Сави Скиртників.

У цей день селяни укладали снопи в скирти, що означало кінець збирання врожаю. Святих Анну і Саву кликали на допомогу. Селяни говорили: "Анна скирти оглянула, прийняла, тепер можна і до торгів та ярмарків готуватися".

На Анну Скиртницю побоювалися настання вересневої негоди. Тому люди якомога швидше вивозили снопи з полів, складали в склади, "славили" урожай. Із цього дня починалися ярмарки.

10 вересня відзначається Анни Скиртниці і Сави. Pixabay

Прикмети 10 вересня

Якщо берези жовтіють із верхівки, то весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.

Якщо погода суха, то холоди не скоро настануть.

Якщо журавлі і дикі гуси в теплі краї ще не відлетіли, то зима буде пізньою та теплою.

Дощ із грозою – до теплої осені.

Багато горіхів і жолудів – до гарного урожаю озимих.

Листя на березі пожовкло – у лісі багато опеньків буде.

Чого не можна робити 10 вересня

У цей день до батьків нареченої ходити не можна, інакше біду накличеш.

Вважається, що в цей день не можна довго гуляти, особливо в лісі, існує велика ймовірність заблукати.

10 вересня жінкам категорично заборонено працювати.

Не можна лихословити, в іншому разі погані слова привернуть в життя проблеми, невдачі і хвороби.

Заборонено таїти образу і накопичувати негативну енергію.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в вересні 2020 року: церковний календар.

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