Що не можна робити 9 січня: свята, прикмети на Степанів день та іменинники

9 січня православні християни вшановують пам'ять святого першомученика Стефана. У народі свято отримало назву Степанів день.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 9 січня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

9 січня іменини святкують: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Тихон.

9 січня православні вшановують святого першомученика Стефана, архідиякона та апостола від сімдесяти, який був побитий камінням за християнську проповідь в Єрусалимі у 34 році.

У народі свято отримало назву Стефанів (Степанів) день і вважалося днем пастухів. 9 січня тривали святки та веселі гуляння після Різдва Христового. За повір'ями, дата також була сприятливою для ворожіння незаміжніх дівчат на судженого та шлюб.

Якщо на деревах видно іній – чекайте рясного врожаю хлібних культур.

Мороз і сонце за вікном віщують врожайний рік.

Снігопад обіцяє багатий урожай ягід та грибів.

Якщо ворони гніздяться на снігу – чекайте швидкого тепла. Якщо ж птахи збираються зграйками на верхівках дерев, то морози триватимуть довго.

Якщо на вулиці не видно дрібних птахів, скоро почнуться снігопади.

Якщо вночі місяць червоний – вранці буде тепло.

На Степана не можна займатися фізичною роботою, адже цей день є одним із різдвяних свят.

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