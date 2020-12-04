Що не можна робити 5 грудня: свята, прикмети на Прокопів день та іменинники

5 грудня православна церква вшановує пам'ять священномученика Прокопія. У народному календарі – Прокопів день. Також в світі святкують Міжнародний день волонтера, в Україні – День працівника статистики.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 5 грудня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

5 грудня іменини святкують: Олексій, Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Михайло.

День працівників статистики України

День працівника статистики у Україна 2020. Pixabay

Щорічно 5 грудня в Україні відзначається День працівників статистики – професійне свято, встановлене Указом Президента № 1120/2002 від 2 грудня 2002 року, на підтримку ініціативи Державного комітету статистики України та враховуючи значний внесок працівників цієї галузі в розвиток економіки держави.

Міжнародний день волонтера

Міжнародний день волонтера 2020. Pixabay

Міжнародний день волонтера був заснований в 1985 році з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН. В Україні ж волонтерський рух розпочався в 90-х роках, а на офіційному рівні його визнали лише 10 грудня 2003 року.

Прокопів день

5 грудня християни західного обряду відзначають пам'ять священномученика Прокопія. Майбутній святий народився в Єрусалимі, вів благочестие життя, суворо обмежував себе у всьому. Він служив читцем у церкві Кесарії Палестинської, яка знаходиться на східному березі Середземного моря, і проповідував християнство. Також він перекладав Святе Письмо на сирійський мову і зцілював одержимих недугою біснування. Через вірність християнству, Прокопія зловили і відрубали голову мечем.

Святий мученик Прокопій. Азбука віри

На Русі 5 грудня називали "Прокіп", "Прокопів день", "Прокопій", "Віхостав". До цього часу створювався хороший санний шлях, а оскільки снігу, як правило, до цього дня випадало чимало, то селяни і городяни починали вкочувати дороги, щоб по них можна було вільно пройти і проїхати. Зазвичай на Прокопів день на облаштування дороги виходили всі жителі села, а для працювали готували частування.

Прокопів день: прикмети і що не можна робити. Pixabay

Прикмети на 5 грудня

Тепла погода на Прокопа обіцяє довгу і сніжну зиму.

Якщо біля багаття розгорілася сажа, то буде похмуро і снігу багато насипле.

Якщо вовки з лісу вийшли і підходять близько до людського житла, то зима буде суворою і затяжною.

Якщо на вулиці мороз, а в ополонці вода знаходиться вище рівня льоду, то гряде відлига і сніг з дощем.

Що не можна робити в Прокопів днів 5 грудня

Не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції і будьте розсудливими.

Не позичайте нічого сусідам, адже можна віддати щастя.

Не вирушайте в цей день в далеку дорогу, залишіться вдома.

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