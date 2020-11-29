Що не можна робити 30 листопада: свята, прикмети на Григорія Чудотворця та іменинники
30 листопада 2020 року у світі відзначають Міжнародний день захисту інформації та Всесвітній день домашніх тварин. Також Православна Церква вшановує пам'ять Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського. У народі це свято називають Григорій Зимовказівник.
У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 30 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
30 листопада іменини святкують: Василь, Микола, Макар, Віктор, Іван, Матвій, Федір, Михайло, Дмитро, Сергій.
Міжнародний день захисту інформації
У 1988 році американська Асоціація комп'ютерного обладнання оголосила 30 листопада Міжнародним днем захисту інформації. Його метою є нагадування користувачам про необхідність захисту їхніх комп'ютерів та всієї інформації, що зберігається в них.
Всесвітній день домашніх тварин
Щорічно 30 листопада в багатьох країнах відзначається Всесвітній день домашніх тварин. Він присвячений всім одомашненим людиною тваринам і служить нагадуванням всьому людству про відповідальність.
День Григорія Чудотворця
30 листопада православні християни згадують про Григорія Чудотворця. Він завжди прагнув до пошуку справжнього сенсу життя і дізнався про нього тільки після того, як прочитав Євангеліє. У давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята і гуляння. Дорослі та діти каталися на санях і спускалися з гірки, намагаючись покотитися далі, щоб наступний рік був вдалим.
Прикмети на 30 листопада
Гарна погода 30 листопада – зима буде теплою, і навпаки.
Похмура погода – сонячних днів взимку буде мало.
Темний лід на річці – до хорошого урожаю.
Якщо хмарна погода триває до полудня, а потім небо прояснюється, то зима буде сонячною і м'якою.
Що не можна робити 30 листопада
Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг.
Не виконуйте важку роботу.
Не свистіть в будинку.
Не сідайте на стіл – до біди.
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