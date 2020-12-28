Що не можна робити 29 грудня: свята, прикмети на День Огія та іменинники

29 грудня православна церква вшановує пам'ять пророка Огія (Агея), за народним календарем – Огій Інеєсій. У світі відзначають Міжнародний день віолончелі.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 29 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

29 грудня іменини святкують: Олександр, Аркадій, Володимир, Макар, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія.

День пам'яті пророка Огія

Святий пророк Огій – десятий з 12 малих пророків, один з останніх пророків Старого Завіту. Після повернення іудеїв з вавилонського полону він переконував народ добудувати другий Єрусалимський храм і вказав на релігійну байдужість, в якій криється головна причина всіх бід. Всі дослухалися голосу Господа, "прийшли та зробили роботу в оселі Господа Саваота, Бога свого".

Святий пророк Огій. Азбука віри

Після смерті святий Огій з честю був похований поблизу могил священників, оскільки походив із християнського роду.

Огій Інеєсій

На Русі на Огія (Аггея) Інеєсія уважно стежили за погодою, особливо звертаючи увагу на іній. Якщо він густо усипав гілки дерев і споруди, це віщувало теплі Святки. Якщо ж вранці був сильний мороз, то він міг протриматися до самого Воджохреща.

Прикмети в День Огія 29 грудня. Pixabay

Селяни дивилися також, як лежить сніг коло парканів. Якщо замети привалювати впритул до огорожі, це означало, що літо буде неврожайним. Також по погоді на Огія судили про те, яким буде квітень.

Міжнародний день віолончелі

Міжнародний день віолончелі або День віолончеліста – неофіційне свято музикантів-віолончелістів і любителів музики, яке відзначається щорічно 29 грудня.

Міжнародний день віолончелі. Pixabay

Датою для цього музичного свята обрано день народження видатного каталонського віолончеліста, диригента, композитора і музично-громадського діяча Пабло Казальса.

Прикмети на 29 грудня

Якщо в цей день багато інею – на Різдво буде тепла погода;

Встановилася холодна погода – вся зима буде морозною;

Яка погода буде 29 грудня, така ж буде і в квітні;

Якщо сьогодні мороз скло візерунками "розмалював", то три тижні ще протримаються суворі холоди.

Що не можна робити 29 грудня

Категорично заборонено лінуватися. У цей день потрібно встати раніше і відразу взятися за справи, тоді прийдешній рік буде вдалим.

29 грудня не рекомендується влаштовувати застілля.

Не варто в цей день розмовляти з близькими через поріг, інакше можна посваритися з ними.

Краще не передавати гроші з рук в руки. Вважається, що вони можуть стати провідником негативної енергії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в січні 2021 року: церковний календар.