Що не можна робити 28 грудня: свята, прикмети на День Трифона та іменинники

28 грудня у світі відзначають Міжнародний день кіно. Також Православна Церква вшановує пам'ять святого Трифона Печенгського. У народі свято отримало назву День Трифона.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 28 грудня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

28 грудня іменини святкують: Павло, Олександр, Василь, Іларіон, Степан, Сусанна і Трифон.

28 грудня 1895 року в паризькому кафе на бульварі Капуцинів брати Люм'єри представили широкій публіці перший у світі короткометражний фільм "Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота". Це була перша стрічка в історії кінематографа, за перегляд якої глядачі платили гроші. Саме ця дата й стала днем святкування.

28 грудня православні християни вшановують пам'ять Трифона Печенгського, в народі це свято ще називають День Трифона. Як свідчить переказ, Трифон протягом усього свого життя був праведним монахом, тому після смерті отримав статус святого. Він вів аскетичне існування, також є засновником Печенгського монастиря.

Наші предки вірили, що 28 грудня день стає довшим, оскільки на землю надходять сонячні промені, і дуже важливо було допомогти їм впоратися із зимовим холодом.

Якщо кішка дуже проситься додому – до сильного морозу.

Якщо вранці дме північний вітер – буде холодно.

Помітили на деревах іній – буде гарний урожай вівса.

Яка погода на Трифонів день, такої погоди чекати в березні.

Червона зоря – вдарять морози.

Якщо на полях сніг лежить гладко – чекай неврожаю.

Синиці зібралися зграями й сильно цвірінькають – буде холодно.

Не можна скаржитися на погоду – здоров'я буде слабким.

Цього дня не можна ходити в ліс.

Не можна важко працювати.

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