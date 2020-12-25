Що не можна робити 26 грудня: свята, прикмети на День Євстрата та іменинники

26 грудня православні християни вшановують пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. У народі свято отримало назву День Євстрата.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 26 грудня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

26 грудня іменини святкують: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Євгенія, Анастасія.

У Православній Церкві 26 грудня вшановується пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста, які постраждали за віру в Христа приблизно у IV століття в Севастії. Першим муки прийняв Авксентій, пресвітер Аравійської церкви, який був укладений язичниками в темницю.

Воєначальник Євстратій, побачивши, з якою витримкою та стійкістю заарештований переносить страждання, також оголосив себе християнином й був підданий аналогічним мукам. Згодом Євстратій та Авксентій були страчені. Далі про віру в Христа заявили також молодий воїн Орест і простолюдин Мардарій, після чого були засуджені до смерті.

У народі свято відоме під назвою День Євстрата. В цю дату наші пращури гадали про погоду на цілий рік, дотримувалися певних правил для захисту від зла і невдач. Також побутували повір'я про можливість зцілити будь-які хвороби, навіть найскладніші.

Крім того, День Євстрата ще називали Відьмовими посиденьками через те, що після зимового сонцестояння нечиста сила нібито починає полювання на небесне світило, щоб утримати темряву довше.

Іній на деревах – до хуртовини.

У будинку "плачуть" вікна – до потепління.

Яскраві зірки 26 грудня – будуть морози.

Не починайте ніяких нових справ.

Не віддавайте нікому 26 грудня свій одяг, адже можна віддати щастя в чужі руки.

Цього дня не можна лаятися.

Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Думайте цього дня про людей, у яких скрутне становище.

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