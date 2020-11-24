Що не можна робити 25 листопада: свята, прикмети на Івана Милостивого та іменинники

25 листопада православні християни вшановують пам'ять патріарха Іоанна Милостивого. У народі свято називають Іван Милостивий або Іван Сніговий. Також в світі відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 25 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

25 листопада іменини святкують: Олександр, Борис, Володимир, Дмитро, Костянтин, Микола, Федір.

Міжнародний день боротьби проти насильства по відношенню до жінок

Міжнародний день боротьби з насильством по відношенню до жінок. Pixabay

Цей день відзначається з 1981 року. 17 грудня 1999 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада офіційним Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. ООН запропонувала урядам, міжнародним організаціям і неурядовим організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до цієї проблеми.

Іван Милостивий або Іван Сніговий

25 листопада православні християни шанують патріарха Іоанна Милостивого, який жив в Олександрії в 6-7 століттях. Втративши дружину і дітей, він почав вести аскетичне життя і піклуватися про бідних. Народ обрав Іоанна на патріарший престол, після чого він роздав всім жебракам в Олександрії своє майно.

Святий Іоанн Милостивий. Азбука віри

Все подальше життя він займався благими справами: надавав у себе в будинку притулок бідним людям, викуповував полонених. За це Іоанна прозвали Милостивим. На Русі в цей час закінчувалися весільні тижні. Наступні шлюби укладалися вже тільки з закінченням зими — на Масницю.

Також в народі свято називали Іван Сніговий. Вважалося, якщо випадав сніг або йшов дощ, то можна було розраховувати на тривалу і холодну зиму.

Прикмети на 25 листопада

Сніг випав – пролежить до весни.

Яка погода 25 листопада, таким і грудень буде.

Паморозь вранці – ввечері буде мороз.

Хмари проти вітру пливуть – до снігу.

Хмари низько пливуть – до похолодання.

Що не можна робити на Івана Милостивого: прикмети. Pixabay

Що не можна робити 25 листопада на Івана Милостивого

Не приймайте ніяких важливих рішень. Вважається, що навіть найбільш благі наміри можуть вилитися в щось неприємне.

Не рекомендується відмовлятися від компліментів або відкидати пропозицію руки і серця 25 листопада. В іншому випадку кілька місяців, аж до Масниці, доведеться провести на самоті.

Не варто звільнятися, звільняти і наймати співробітників. Згодом виявиться, що всі ці кроки були помилковими.

Ризик в цей день не під забороною, але важливо продумати все до дрібниць. Необдуманих вчинків ця середа не пробачить.

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