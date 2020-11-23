Що не можна робити 24 листопада: свята, прикмети на Федора Мороза і іменинники

У вівторок, 24 листопада православні християни вшановують пам'ять преподобного монаха-аскета, сповідника Теодора Студита. За народним календарем – Федір Студит або Федір Мороз. У світі також відзначають День друзів.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 24 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

24 листопада іменини святкують: Віктор, Євген, Максим, Степан, Тимофій, Федір.

У вівторок, 24 листопада, відзначається День завоювання друзів і здійснення впливу на людей, або, скорочено, День друзів.

Це свято запропонували відзначати в США в день народження психолога і письменника Дейла Карнегі, автора популярної книги "Як здобувати друзів і впливати на людей". Вперше опублікована в 1936 році ця книга відразу ж стала бестселером і продовжує добре продаватися і в наші дні.

Теодор на прізвисько Студит народився в Константинополі в 758 році. У 32 роки разом з дружиною Анною вирішив присвятити себе християнству. Посвячений у пресвітера, Теодор проти своєї волі був обраний ігуменом. Тим часом, цар Костянтин насильно змусив свою дружину Марію прийняти постриг в монастир, а сам одружився на своїй родичці. Приклад беззаконня не залишився без наслідувачів. Преподобний виступив викривачем неправди царя. За це зазнав жорстоких тортур і був вигнаний на сім років. Врешті решт Теодор пішов у безлюдне місце, де прожив з декількома учнями до смерті в умовах аскетизму.

У народному календарі день Теодора Студита називали Федором Морозом. Вважалося, що в цей час приходили заморозки. На Федора радили залишатися вдома – ближче до печі і гарячого борщу. Господині готували ситні блюда, збираючи всю сім'ю за столом.

По Федору судили про майбутній урожай ягід і грибів. Якщо на небі було багато зірок — до літа можна було запасати кошики. Щоб прикмета збулася, в цей день обов'язково заварювали чай з сушеними ягодами — малиною, суницею, чорницею.

З ранку іній на траві і деревах – до морозу.

Дме вітер – до хуртовини і похолодання.

Випало багато снігу – до теплої зими.

Голосно цвірінькають горобці – до відлиги.

Заборонено залишати в будинку безлад, немитий посуд і підлогу. Предки вважали, що бруд може привабити нещастя в будинок.

Не можна халатно поводитися з вогнем – це може привести в будинок нечисту силу, а разом з нею і різні біди.

Не варто 24 листопада багато розмовляти, а тим більше лихословити і конфліктувати. Цей день краще провести в мовчанні, щоб уникнути проблем в майбутньому.

Не можна лінуватися, краще почати працювати з самого ранку. Того, хто буде байдикувати, чекають фінансові невдачі і великі втрати.

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