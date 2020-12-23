Що не можна робити 24 грудня: свята, прикмети на Никонів день та іменинники

24 грудня християни західного обряду відзначають Святвечір – день перед Різдвом. За народним календарем – Никонів день. Також в Україні святкують День працівників архівних установ.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 24 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

24 грудня іменини святкують: Адам, Олександр, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Микола, Петро.

Святвечір у католиків

Святвечір – день напередодні Різдва Христового і приготування до цього великого свята. Католицька церква відзначає свято 24 грудня. У церквах служиться меса надвечір'я Різдва. Вона починається затемна, зазвичай, опівночі, але за пастирськимми міркуваннями дозволено починати богослужіння на кілька годин раніше.

Святвечір у католиків: як відзначають. Pixabay

Святвечір є найсуворішим днем Різдвяного посту у католиків, який називається Адвент. До появи першої зірки не вживається жодна їжа, а до вечері вся родина збирається за святковим столом.

Вечеря в Святвечір у католиків, як і у православних, повинна бути пісною і складатися з дванадцяти страв. До того ж, порядок вживання досить суворий: перша – кутя, потім вівсяний кисіль, вода з медом, страва з риби, журавлинний кисіль і далі – сім видів солодкої випічки.

Никонів день

24 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Никона Печерського, ченця Києво-Печерського монастиря. Никон народився в 11 столітті в багатій родині. У 1096 половецькі війська напали на київські землі, і Никон потрапив в полон разом з преподобним Євстратієм та іншими ченцями монастиря. Преподобний провів в неволі три роки, терпляче зносив голод і муки. У полоні Никону підрізали жили, щоб той не втік, але одного разу полонений просто зник на очах своєї варти.

Святий Никон Печерський. Азбука віри

Коли кияни уклали мир з половцями, колишній господар Никона прийшов до Печерського монастиря і з подивом дізнався в одному з ченців свого бранця. Вражений цією зустріччю, половець прийняв хрещення і служив своєму колишньому в'язневі до самої його смерті.

На Русі в цей день люди молилися святому, просили відігнати нечисту силу, яка кружляла землею хуртовинами. Крім того, люди вірили, що святий Никон може дарувати заспокоєння будь-якій душі. Також було прийнято запалювати лампади і закликати сонце зійти на землю, спалахнути і відігнати нечисту силу.

День працівників архівних установ

День працівників архівних установ. Pixabay

Щорічно 24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних установ. Це професійне свято було встановлене Указом президента країни №1200 / 98 від 30 жовтня 1998 року.

Прикмети на 24 грудня

Якщо ввечері ворони кидаються з місця на місце і ніяк нічліг собі не знайдуть, то чекайте хуртовини.

Кілька білок в одне дупло залізли – будуть морози.

Горщики через край киплять – буде хмарно.

Прикмети на 24 грудня: що не можна робити. Pixabay

Що не можна робити 24 грудня

Увечері не можна виконувати хатні справи.

Забороняється полювати або рибалити.

Заборонено гадати і ворожити.

Не можна сідати за святковий стіл старої або непраних одязі.

На Святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися.

Не можна вживати спиртне.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в грудні 2020 року: церковний календар. Також читайте, що святкують в січні 2021 року.