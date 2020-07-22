Що не можна робити 23 липня: свята, прикмети і заборони на цей день

23 липня 2020 року православні віряни шанують пам'ять засновника Києво-Печерської Лаври, преподобного Антонія Печерського. У народі це свято отримало назву Антонія Громоносця.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, чого не можна робити 23 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Антоній Громоносець

Народився святий Антоній у 983 році недалеко від Чернігова, в місті Любечі. Про ранні роки життя преподобного Антонія залишилося мало достовірної інформації, а збережені відомості суперечливі. За деякими даними, його мирське ім'я було Антип, однак про це повідомляється тільки в одному розділі "Повісті минулих літ".

Святий Антоній Печерський Православие.Ru

Згідно з переказами, в одному з афонських монастирів він прийняв чернечий постриг з ім'ям Антоній і проходив чернечий послух як відлюдник.

Чернече життя Антонія було сповнене роботи і молитов. Часто ченці просили в Антонія духовної поради і допомоги.

За переказами, ігумен афонського монастиря отримав знак відпустити Антонія додому, щоб він поширював християнську віру на Русі. Іще за життя преподобний Антоній прославився тим, що за його молитвами відбувалися чудеса і зцілення.

Народна назва цієї дати – Антоній Громоносець. На Русі на Антонія особливе значення надавали грому. Якщо іменини святителя припадали на середу або п'ятницю, і в цей день лунав грозовий гуркіт, то це обіцяло гарний улов риби. Якщо грім на Антонія був різким, то чекали тихого дощу, а якщо гучним, то готувалися до зливи.

Прикмети на 23 липня:

Липень на зиму робить, а зима з'їдає.

Сонце пригріє – все дозріє.

Що влітку вродить, то взимку не шкодить.

Висока і крута веселка – на потужний вітер.

Якщо по небу пливуть білі або круглі хмари, то дощу не буде.

Павуків майже не видно – на мінливу погоду.

Що не можна робити 23 липня

З давніх часів 23 липня було заборонено лаятися, сваритися, кричати і навіть голосно розмовляти. Такою поведінкою можна накликати на себе і близьких біду.

Не можна ходити в брудному одязі. Це може призвести до хвороб.

Забороняється гуляти біля водойм, де багато ряски – там, за повір'ями, живуть русалки, які можуть потягти на дно.

А ще не можна стригти волосся. Вважалося, якщо це зробити на Антонія Громоносця, то можна вкоротити свою долю.

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