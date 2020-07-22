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Що не можна робити 23 липня: свята, прикмети і заборони на цей день

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Свята
1,9 т.
23 липня за народним календарем відзначається день Антонія Громоносцев

23 липня за народним календарем відзначається день Антонія Громоносцев. Рixabay

23 липня 2020 року православні віряни шанують пам'ять засновника Києво-Печерської Лаври, преподобного Антонія Печерського. У народі це свято отримало назву Антонія Громоносця.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, чого не можна робити 23 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Антоній Громоносець

Народився святий Антоній у 983 році недалеко від Чернігова, в місті Любечі. Про ранні роки життя преподобного Антонія залишилося мало достовірної інформації, а збережені відомості суперечливі. За деякими даними, його мирське ім'я було Антип, однак про це повідомляється тільки в одному розділі "Повісті минулих літ".

Святий Антоній Печерський

Святий Антоній Печерський Православие.Ru

Згідно з переказами, в одному з афонських монастирів він прийняв чернечий постриг з ім'ям Антоній і проходив чернечий послух як відлюдник.

Чернече життя Антонія було сповнене роботи і молитов. Часто ченці просили в Антонія духовної поради і допомоги.

За переказами, ігумен афонського монастиря отримав знак відпустити Антонія додому, щоб він поширював християнську віру на Русі. Іще за життя преподобний Антоній прославився тим, що за його молитвами відбувалися чудеса і зцілення.

Народна назва цієї дати – Антоній Громоносець. На Русі на Антонія особливе значення надавали грому. Якщо іменини святителя припадали на середу або п'ятницю, і в цей день лунав грозовий гуркіт, то це обіцяло гарний улов риби. Якщо грім на Антонія був різким, то чекали тихого дощу, а якщо гучним, то готувалися до зливи.

Прикмети на 23 липня:

  • Липень на зиму робить, а зима з'їдає.

  • Сонце пригріє – все дозріє.

  • Що влітку вродить, то взимку не шкодить.

  • Висока і крута веселка – на потужний вітер.

  • Якщо по небу пливуть білі або круглі хмари, то дощу не буде.

  • Павуків майже не видно – на мінливу погоду.

Що не можна робити 23 липня

  • З давніх часів 23 липня було заборонено лаятися, сваритися, кричати і навіть голосно розмовляти. Такою поведінкою можна накликати на себе і близьких біду.

  • Не можна ходити в брудному одязі. Це може призвести до хвороб.

  • Забороняється гуляти біля водойм, де багато ряски – там, за повір'ями, живуть русалки, які можуть потягти на дно.

  • А ще не можна стригти волосся. Вважалося, якщо це зробити на Антонія Громоносця, то можна вкоротити свою долю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.

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