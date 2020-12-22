Що не можна робити 23 грудня: свята, прикмети на День Міни та іменинники

23 грудня в Україні відзначають День військ спецзв'язку в Україні. Православна церква шанує пам'ять мученика Міни Красномовного. У народі – День Міни.

Святий при житті був неперевершеним оратором і привів до віри багатьох язичників своїми яскравими проповідями.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 23 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

23 грудня іменини святкують: Олександр, Вікторія, Тетяна, Олексій, Євген, Іван, Петро.

День військ спецзв'язку в Україні

День військ спецзв'язку в Україні. UBR.ua

23 грудня в Україні відзначають День штабних спеціальностей і військ спеціального зв'язку України (День військ спецзв'язку). Свято було засновано президентом України з метою віддати шану військовим, службовцям в підрозділах спецзв'язку.

День Міни Красномовного

Християни східного обряду щорічно 23 грудня вшановують пам'ять мученика Міни Красномовного, який постраждав за віру на початку 4 століття, який привів до віри сотні язичників. Міна вважався чудовим оратором, через що його проповіді мали великий успіх. Через віру в Христа Міна зазнав тортур за указом імператора Максиміліана. Коли Міну катували, відбулися численні знамення.

Святий великомученик Міна. Азбука віри

На Русі мученика Міну вважали цілителем очних хвороб. Існувало повір'я, що цей святий володів даром чудотворення і лікував людей з поганим зором. Наші предки вірили, що Міна не тільки дає очам фізичне здоров'я, але і прибирає з них пелену, що заважає відрізняти добро від зла, а правду – від брехні.

Прикмети 23 грудня

Ясно 23 грудня – скоро будуть морози.

Багато снігу на Міну – літо буде дощовим.

Зірки мерехтять – до снігопаду.

Прикмети на 23 грудня: що не можна робити. Pixabay

Що не можна робити 23 грудня

Дивитися в очі, подаючи милостиню;

Перебувати в багатолюдних місцях – до неприємностей.

Лаятися, лихословити і пліткувати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в грудні 2020 року: церковний календар. Також читайте, що святкують в січні 2021 року.