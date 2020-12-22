Що не можна робити 23 грудня: свята, прикмети на День Міни та іменинники

23 грудня в Україні відзначають День військ спецзв'язку в Україні. Православна церква шанує пам'ять мученика Міни Красномовного. У народі – День Міни.

Святий при житті був неперевершеним оратором і привів до віри багатьох язичників своїми яскравими проповідями.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 23 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

23 грудня іменини святкують: Олександр, Вікторія, Тетяна, Олексій, Євген, Іван, Петро.

23 грудня в Україні відзначають День штабних спеціальностей і військ спеціального зв'язку України (День військ спецзв'язку). Свято було засновано президентом України з метою віддати шану військовим, службовцям в підрозділах спецзв'язку.

Християни східного обряду щорічно 23 грудня вшановують пам'ять мученика Міни Красномовного, який постраждав за віру на початку 4 століття, який привів до віри сотні язичників. Міна вважався чудовим оратором, через що його проповіді мали великий успіх. Через віру в Христа Міна зазнав тортур за указом імператора Максиміліана. Коли Міну катували, відбулися численні знамення.

На Русі мученика Міну вважали цілителем очних хвороб. Існувало повір'я, що цей святий володів даром чудотворення і лікував людей з поганим зором. Наші предки вірили, що Міна не тільки дає очам фізичне здоров'я, але і прибирає з них пелену, що заважає відрізняти добро від зла, а правду – від брехні.

Ясно 23 грудня – скоро будуть морози.

Багато снігу на Міну – літо буде дощовим.

Зірки мерехтять – до снігопаду.

Дивитися в очі, подаючи милостиню;

Перебувати в багатолюдних місцях – до неприємностей.

Лаятися, лихословити і пліткувати.

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