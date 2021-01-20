Яке свято 21 січня: прикмети і іменинники

21 січня православні християни святкують День Омеляна Зимового. У світі він відомий як Міжнародний день обіймів.

Існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя в році, що наступив. Про те, що не можна робити 21 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

Іменини в цей день святкують: Антон, Василина, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Ілля, Михайло.

День пам'яті Святого Омеляна (Омеляна Зимового)

21 січня православні віруючі вшановують одного з перших християнських сповідників і єпископів. У цей день говорять: "Омелян – Божим святому осяяний". В цю дату прийнято вшановувати хрещеників і хресних, а також відвідувати кумів і збиратися за пишним столом.

21 січня православні християни святкують День Омеляна Зимового. pexels.com

У першій половині Дня Святого Омеляна було заборонено працювати, тому люди ходили в гості і розважали себе розмовами, щоб скоротати час. Тоді і виникла відома приказка: "Мелі Ємеля – твоя неделя".

Міжнародний день обіймів

Цілий день по всьому світу люди святкують вельми оригінальне свято, який присвячений обійми. За традицією, 21 січня потрібно якомога більше подарувати обіймів своїм друзям і навіть незнайомим людям.

Традиція відзначати це свято з'явилася в США в 1986 році. pexels.com

Якщо вірити легенді, при обіймах люди обмінюються душевним енергією і заряджаються теплом. Психологи вважають, що під час такого ритуалу дружнього дотику людини до людини створюється відчуття безпеки і комфорту.

21 світ відзначає Міжнародний день обіймів. pexels.com

Прикмети на 21 січня

Якщо на Омеляна віє вітер південний, значить, влітку буде багато гроз. Північний вітер обіцяє холодні дні.

Якщо вітру зовсім немає, то літо буде теплим і майже без опадів.

В давнину вважали, що якою буде погода 21 січня – таким і буде серпень.

Снігопад в цей день віщує дощі, а сонячна погода – до спекотного літа.

Якщо 21 січня добре прийняти і пригостити кумів, то діти будуть рости здоровими і щасливими.

Що не можна робити 21 січня

Поганою прикметою в цей день є варіння киселю.

У першій половині дня категорично заборонено працювати. Всі справи варто перенести на вечір.

У цей день не можна купувати мотузки – до біди.

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