Яке свято 21 січня: прикмети і іменинники

21 січня православні християни святкують День Омеляна Зимового. У світі він відомий як Міжнародний день обіймів.

Існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя в році, що наступив. Про те, що не можна робити 21 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

Іменини в цей день святкують: Антон, Василина, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Ілля, Михайло.

21 січня православні віруючі вшановують одного з перших християнських сповідників і єпископів. У цей день говорять: "Омелян – Божим святому осяяний". В цю дату прийнято вшановувати хрещеників і хресних, а також відвідувати кумів і збиратися за пишним столом.

У першій половині Дня Святого Омеляна було заборонено працювати, тому люди ходили в гості і розважали себе розмовами, щоб скоротати час. Тоді і виникла відома приказка: "Мелі Ємеля – твоя неделя".

Міжнародний день обіймів

Цілий день по всьому світу люди святкують вельми оригінальне свято, який присвячений обійми. За традицією, 21 січня потрібно якомога більше подарувати обіймів своїм друзям і навіть незнайомим людям.

Якщо вірити легенді, при обіймах люди обмінюються душевним енергією і заряджаються теплом. Психологи вважають, що під час такого ритуалу дружнього дотику людини до людини створюється відчуття безпеки і комфорту.

Прикмети на 21 січня

Якщо на Омеляна віє вітер південний, значить, влітку буде багато гроз. Північний вітер обіцяє холодні дні.

Якщо вітру зовсім немає, то літо буде теплим і майже без опадів.

В давнину вважали, що якою буде погода 21 січня – таким і буде серпень.

Снігопад в цей день віщує дощі, а сонячна погода – до спекотного літа.

Якщо 21 січня добре прийняти і пригостити кумів, то діти будуть рости здоровими і щасливими.

Що не можна робити 21 січня

Поганою прикметою в цей день є варіння киселю.

У першій половині дня категорично заборонено працювати. Всі справи варто перенести на вечір.

У цей день не можна купувати мотузки – до біди.

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