Що не можна робити 21 грудня: свята, прикмети на Анфісу Рукодільницю та іменинники

Юля Ухіна Свята 16:00, 20.12.2020

21 грудня 2020 року у світі відзначається День зимового сонцестояння. Також православна церква вшановує пам'ять мучениці Анфіси Римської. У народі свято отримало назву Анфіса Рукодільниця.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 21 грудня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

21 грудня іменини святкують: Анфіса, Кирило, Сергій.

День зимового сонцестояння

21 грудня 2020 року світ відзначає День зимового сонцестояння. Саме на цю добу доводиться найкоротший день і найдовша ніч у році.

День зимового сонцестояння: коли відзначають
kleo.ru

Люди з давніх часів вірили, що в цей день з'єднуються стихії вогню, землі, води та повітря, і вважали дату магічною та енергетично дуже насиченою, а свято – сакральним.

День Анфіси Рукодільниці

21 грудня православні віряни вшановують пам'ять мучениці Анфіси Римської. Вона постраждала за віру під час гонінь, організованих стосовно християн у V столітті. Так, одного разу дружина градоначальника запропонувала Анфісі прийняти аріанське хрещення, згідно з яким Ісуса і Бога не існує. Свята відмовилася, за що була спалена на багатті.

Мучениця Анфіса Римська
ikonniy-dvor.com

У минулі часи в цей період дівчата активно займалися рукоділлям: ткали, пряли і вишивали одяг. До того ж робити це потрібно було на самоті. Також кожна жінка до весілля повинна була вишити придане.

День Анфіси Рукодільниці: що це за свято
ipne.ws

Ба більше, в цей день люди молилися Анфісі Римській, адже вона допомагає знайти в собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, і захистити будинок від нещасть.

Прикмети на 21 грудня

Прикмети на 21 грудня
goodfon.ru

  • Тихий і морозний день – зима буде м'якою і сніжною.

  • Синиці шукають укриття – чекай хуртовини.

  • Завірюха почалася – влітку буде багато опадів.

  • Снігопад віщує дощове літо.

  • Синиці з самого ранку цвірінькають – прикмета до того, що вночі мороз вдарить.

  • Якщо ж 21 грудня птахи під дахом ховаються – буде заметіль.

Що не можна робити 21 грудня

  • Не можна зустрічати цей день в брудному будинку.

  • Не можна скупитися.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в грудні 2020 року: церковний календар.

Коментувати
Lady Свята

Дивіться також

Військовий оркестр США заспівав "Щедрик" і побажав Україні "миру і радості". Відео

Зеленський: Україна не отримала вакцину від COVID-19, оскільки втратила позиції у світі

Кияни "забили" на карантин під час відкриття головної ялинки. Відео

Зеленський: Росія та США повинні домовлятися з Україною про мир на Донбасі

Сенченко: Росії доведеться повернути Крим, компенсувати збитки і попросити вибачення за окупацію