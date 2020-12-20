Що не можна робити 21 грудня: свята, прикмети на Анфісу Рукодільницю та іменинники

21 грудня 2020 року у світі відзначається День зимового сонцестояння. Також православна церква вшановує пам'ять мучениці Анфіси Римської. У народі свято отримало назву Анфіса Рукодільниця.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 21 грудня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

21 грудня іменини святкують: Анфіса, Кирило, Сергій.

21 грудня 2020 року світ відзначає День зимового сонцестояння. Саме на цю добу доводиться найкоротший день і найдовша ніч у році.

Люди з давніх часів вірили, що в цей день з'єднуються стихії вогню, землі, води та повітря, і вважали дату магічною та енергетично дуже насиченою, а свято – сакральним.

21 грудня православні віряни вшановують пам'ять мучениці Анфіси Римської. Вона постраждала за віру під час гонінь, організованих стосовно християн у V столітті. Так, одного разу дружина градоначальника запропонувала Анфісі прийняти аріанське хрещення, згідно з яким Ісуса і Бога не існує. Свята відмовилася, за що була спалена на багатті.

У минулі часи в цей період дівчата активно займалися рукоділлям: ткали, пряли і вишивали одяг. До того ж робити це потрібно було на самоті. Також кожна жінка до весілля повинна була вишити придане.

Ба більше, в цей день люди молилися Анфісі Римській, адже вона допомагає знайти в собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, і захистити будинок від нещасть.

Тихий і морозний день – зима буде м'якою і сніжною.

Синиці шукають укриття – чекай хуртовини.

Завірюха почалася – влітку буде багато опадів.

Снігопад віщує дощове літо.

Синиці з самого ранку цвірінькають – прикмета до того, що вночі мороз вдарить.

Якщо ж 21 грудня птахи під дахом ховаються – буде заметіль.

Не можна зустрічати цей день в брудному будинку.

Не можна скупитися.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в грудні 2020 року: церковний календар.