Що не можна робити 20 листопада: свята, прикмети на Федотів день та іменинники

У п'ятницю, 20 листопада православні християни вшановують пам'ять святого мученика Феодота. За народним календарем – Федотів день. Також в церквах проводилося святкування на честь явлення ікони Божої Матері "Взграння Немовляти". У світі відзначають День дитини.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 20 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

20 листопада іменини святкують: Олександр, Олексій, Богдан, Валерій, Григорій, Євгеній, Єлизавета, Кирило, Михайло, Федір.

Всесвітній день дитини

У 1954 році Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести в практику святкування цієї дати, як дня світового братерства і взаєморозуміння дітей, присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі.

Всесвітній день дитини 2020. Pixabay

ООН запропонувала урядам святкувати свято в будь-який з днів, який кожен з них визнає доцільним, і припустила, що загальне святкування Всесвітнього дня дитини послужить зміцненню солідарності і співпраці між націями. А 20 листопада знаменує день, коли асамблея прийняла в 1959 році Декларацію прав дитини, а в 1989 році – Конвенцію про права дитини.

Святкування на честь явлення ікони Божої Матері "Взграння Немовляти"

Ікона Божої Матері "Взграння Немовляти" явилась в 1795 році у селі Гремячеве (Підвосков'я), в Миколо-Угреському монастирі. Богоматір на цій іконі зображена з немовлям на її руках, притуленим своєю щокою до її щоки.

Ікона Божої Матері "Взграння Немовляти". Правмир

Ікона Божої Матері "Взграння Немовляти" була однією з найбільш шанованих ікон на Русі. З давніх-давен вважалося, що вона відповідає за повноту материнства, тому перед цією іконою молилися жінки, які бажають мати дітей, а також вагітні перед пологами.

Федотів день

У цей день вшановують пам'ять святого мученика Феодота, який був одним з 30 християн, що постраждали за віру в 3 столітті в Мелітині. Його схопили язичники і примушували відректися від переконань, після чого обезголовили. На Федота селянки починали прясти, а перед початком роботи зверталися до святого з молитвою про допомогу.

Святий мученик Феодот. Азбука віри

На Русі серед жінок було прийнято в цей день молитися Федотові, так як Федот покровительствує жіночим заняттям – веденню побуту та рукоділлю. Якщо жінка вагітна, тобто 20 листопада варто особливо стежити за тим, як вона себе веде, що говорить і що думає. Наприклад, вагітним жінкам на Федота заборонялося довго спати – в такому випадку малюк народиться ледачим.

Прикмети на 20 серпня

Ожеледь на вулиці – холоди триватимуть довго.

Сніг йде – до повноводдя навесні.

Сніг падає на вологу землю – до хорошого урожаю жита.

Галки кричать сильніше ниж зазвичай – до снігопаду.

Річки і струмки льодом вкрилися – до зими.

Прикмети і що не можна робити 20 листопада. Pixabay

Що не можна робити 20 листопада

У цей день заборонено лаятися і сперечатися, засуджувати кого-небудь.

Вагітним не можна їсти на ходу.

Заборонено лінуватися, довго спати.

Не можна в'язати, зате можна шити, прясти і ткати.

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