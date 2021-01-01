Що не можна робити 2 січня: свята, прикмети на День Ігната та іменинники

2 січня у світі відзначають День наукової фантастики. Також Православна Церква вшановує пам'ять святого Ігнатія Богоносця. У народі свято отримало назву День Ігната.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 2 січня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

2 січня іменини святкують: Ян, Іван, Ігнатій, Данило, Антон.

2 січня відзначається День наукової фантастики (Science Fiction Day). Така дата була обрана не випадково, в цей день народився Айзек Азімов, один з найвідоміших письменників-фантастів. Його твори справили величезний вплив на розвиток жанру, а деякі терміни з його робіт, наприклад, "позитронний" і "роботехніка", міцно увійшли до багатьох мов.

2 січня православні християни вшановують пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця, який жив у I-II століттях за імператора Траяна. В ті часи його вчителем був Іоанн Богослов.

За народними переказами Ігнатія називали Богоносцем через те, що коли він був маленьким, то сам Ісус Христос носив його на руках. У Ігнатія був дар зцілювати хворих людей. Коли відбувалися Траянські гоніння християн, то Ігнатія заарештували та відправили з Антіохії до Риму. Там його стратили – кинули на розтерзання до голодних левів.

Традиційно 2 січня в церквах проходили молебні на охорону будинку. Люди прибирали свої житла. Крім того, церква закликала зробити хресний хід з іконою навколо будинку, щоб захистити його і родину від нещасть та голоду.

Який День Ігната – така і в серпні погода;

Сніг чи дощ – до доброго врожаю;

Небо зоряне – теж до відмінного врожаю;

Синиці щебечуть голосно – до затяжних холодів.

Не впускайте до своєї оселі старих, немічних і бідних. Кажуть, що після цього почнуться хвороби й заведеться бідність.

Не позичайте нічого сусідам, адже можна віддати щастя.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в січні 2021 року: церковний календар.