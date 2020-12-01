Що не можна робити 2 грудня: свята, прикмети на Авдія Дбайливця та іменинники

2 грудня у світі відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Православні християни вшановують пам'ять святого пророка Овдія. За народним календарем – Авдій Дбайливець.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 2 грудня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

2 грудня іменини святкують: Олександр, Геннадій, Денис, Гнат, Костянтин, Михайло, Тимофій, Іван.

Міжнародний день боротьби за скасування рабства

Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Pixabay

Міжнародний день боротьби за скасування рабства (International Day for the Abolition of Slavery), який щорічно відзначається 2 грудня, пов'язаний із датою ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами (резолюція 317 (IV) від 2 грудня 1949 року).

Примусова праця, сексуальна експлуатація, військовий полон, сімейне рабство, шлюби з примусу, продаж наречених, передача у спадщину вдів, насильницьке вербування дітей для використання в збройних конфліктах, торгівля людьми тощо – це сучасні форми рабства, викорінення яких є головною метою цього дня.

Авдій Дбайливець

У цей день відзначається пам'ять святого Овдія – одного із дванадцяти малих біблійних пророків. Згідно з переказами, Овдій жив за часів першого розгрому Єврейського царства й обіймав посаду урядника при дворі ізраїльського царя Ахава. Він вів благочестиве життя, а коли почалися гоніння на служителів Бога, ініціатором яких стала дружина правителя Ієзавель, Овдій почав допомагати їм.

Святий пророк Овдій. Азбука віри

Він заховав у печерах сто служителів і носив їм їжу, поки вони ховалися від ворогів. Відомо, що Овдій, залишивши царську службу, став супутником пророка Іллі, всюди слідував за ним і сам отримав дар пророцтва.

На Русі свято називалося Авдій Дбайливець. Вважалося, що святий є покровителем домашнього господарства і сімейного благополуччя. У день його іменин потрібно було постукати обухом сокири по всіх дверях і віконних рамах – за повір'ям, це перешкоджало нечисті пробратися в оселю.

Також на Авдія побоювалися виходити на вулицю. Вони намагалися сидіти вдома, ближче до теплої грубки, і пити гарячі напої, щоб уберегтися від застуди.

Авдія Дбайливця: прикмети і що не можна робити. Pixabay

Прикмети 2 грудня

Сніговий день із великими поривами вітру – чекайте тривалої зими й холодної весни.

Безхмарне небо – чекайте морозів, а тьмяне – буде відлига найближчими днями.

Вітер різко змінився – найближчим часом зіпсується погода.

Що не можна робити 2 грудня

Цього дня категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.

Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливими.

Не рекомендується надовго йти з дому та їхати в подорожі.

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