Що не можна робити 2 грудня: свята, прикмети на Авдія Дбайливця та іменинники

2 грудня у світі відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Православні християни вшановують пам'ять святого пророка Овдія. За народним календарем – Авдій Дбайливець.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 2 грудня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

2 грудня іменини святкують: Олександр, Геннадій, Денис, Гнат, Костянтин, Михайло, Тимофій, Іван.

Міжнародний день боротьби за скасування рабства (International Day for the Abolition of Slavery), який щорічно відзначається 2 грудня, пов'язаний із датою ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами (резолюція 317 (IV) від 2 грудня 1949 року).

Примусова праця, сексуальна експлуатація, військовий полон, сімейне рабство, шлюби з примусу, продаж наречених, передача у спадщину вдів, насильницьке вербування дітей для використання в збройних конфліктах, торгівля людьми тощо – це сучасні форми рабства, викорінення яких є головною метою цього дня.

У цей день відзначається пам'ять святого Овдія – одного із дванадцяти малих біблійних пророків. Згідно з переказами, Овдій жив за часів першого розгрому Єврейського царства й обіймав посаду урядника при дворі ізраїльського царя Ахава. Він вів благочестиве життя, а коли почалися гоніння на служителів Бога, ініціатором яких стала дружина правителя Ієзавель, Овдій почав допомагати їм.

Він заховав у печерах сто служителів і носив їм їжу, поки вони ховалися від ворогів. Відомо, що Овдій, залишивши царську службу, став супутником пророка Іллі, всюди слідував за ним і сам отримав дар пророцтва.

На Русі свято називалося Авдій Дбайливець. Вважалося, що святий є покровителем домашнього господарства і сімейного благополуччя. У день його іменин потрібно було постукати обухом сокири по всіх дверях і віконних рамах – за повір'ям, це перешкоджало нечисті пробратися в оселю.

Також на Авдія побоювалися виходити на вулицю. Вони намагалися сидіти вдома, ближче до теплої грубки, і пити гарячі напої, щоб уберегтися від застуди.

Сніговий день із великими поривами вітру – чекайте тривалої зими й холодної весни.

Безхмарне небо – чекайте морозів, а тьмяне – буде відлига найближчими днями.

Вітер різко змінився – найближчим часом зіпсується погода.

Цього дня категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.

Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливими.

Не рекомендується надовго йти з дому та їхати в подорожі.

