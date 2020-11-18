Що не можна робити 19 листопада: яке свято відзначають, прикмети на Павла Льодостава та іменинники

У четвер, 19 листопада, православні віруючі шанують пам'ять Святителя Павла Сповідника, архієпископа Константинопольського. У народі свято називають Павло Льодостав. У світі відзначають Міжнародний чоловічий день, День відмови від куріння і Всесвітній день туалету. В Україні – День працівників гідрометеорологічної служби України, або День метеоролога.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 19 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

19 листопада іменини святкують: Анатолій, Арсеній, Віктор, Костянтин, Микита, Павло.

День Павла Константинопольського або Павла Льодостава

Павло Сповідник, архієпископ Константинопольський. Азбука віри

19 листопада православні віруючі шанують пам'ять Святителя Павла Сповідника, архієпископа Константинопольського, який прийняв мученицьку смерть за свою віру. Іконоборці вели запеклу боротьбу проти християнських святинь. Виступивши на захист віри, Павло зазнав переслідувань і гонінь.

У народі свято прозвали Льодостав, бо вважали, що в його день воду в річках і озерах сковує льодом. Рибалки починали готуватися до зимової риболовлі і приводити снасті до ладу. У цей день потрібно було надіти все свіже та чисте, а краще – нове. Зустрічати зиму в обновках – хороша прикмета, яка обіцяє достаток і удачу.

Павло Льодостав: які прикмети і що не можна робити. Pixabay

Міжнародний чоловічий день

Міжнародний день чоловіків щорічно відзначається 19 листопада. Вперше його відсвяткували в 1999 році жителі Республіки Тринідад і Тобаго – острівної держави в південній частині Карибського моря, що складається з двох великих островів.

Згодом свято здобуло підтримку в інших країнах Карибського басейну, Австралії, Північній Америці, Азії, Європі і Організації Об'єднаних Націй. Відзначається в більш ніж 60 державах. Мета Дня – привернення уваги до гендерної дискримінації чоловіків при визначенні важливості їхньої ролі в родині і вихованні дітей.

Міжнародний чоловічий день 2020. Pixabay

Міжнародний день відмови від куріння

Міжнародний день відмови від паління відзначається кожного третього четверга листопада. У 2020 році він випадає на 19 листопада. Свято встановлене в 1977 році за ініціативою Американського онкологічного товариства. Його головна мета – інформування про шкоду тютюну і підтримка тих, хто прагне "зав'язати" зі шкідливою звичкою.

Міжнародний день відмови від куріння. Pixabay

Всесвітній день туалету

19 листопада був проголошений Всесвітнім днем туалету в 2001 році в Сінгапурі під час міжнародної конференції ООН "Санітарія для всіх". Тоді в організації висловили стурбованість тим, що, згідно з доповіддю Дитячого фонду ООН і ВООЗ, у 2012 році 2,5 мільярда людей не мали доступу до базових послуг в галузі санітарії, що негативно впливає на здоров'я людей і стан водних ресурсів.

Всесвітній день туалету: що це за свято. Pixabay

День метеоролога в Україні

Свято було встановлено указом президента Леоніда Кучми від 11 березня 2003 року. Державна гідрометеорологічна служба відіграє ключову роль в отриманні даних про поточні та очікувані гідрометеорологічні умови.

День метеоролога України. Pixabay

Прикмети на 19 листопада

Якщо лід купою на річці промерзає – до хорошого урожаю хліба.

Лід на річці гладкий – рік буде врожайним.

Снігопад – до сніжної зими.

Безвітряна погода – до швидкого похолодання.

Червоний схід – до снігу або дощу.

Небо увечері рожеве – до похмурої і сирої погоди.

Галки голосно каркають – до потепління.

Що не можна робити на Павла Льодостава 19 листопада

19 листопада заборонено прати речі вручну і розвішувати їх. Залишатися в брудному одязі теж не можна.

Також не можна залишати борги і позичати гроші.

Не варто вирушати в далеку дорогу – подорож не принесе користі.

Жінкам не слід виконувати важку фізичну роботу.

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