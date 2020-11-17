Що не можна робити 18 листопада: яке свято відзначають, прикмети на День Йони та іменинники

18 листопада православні християни вшановують пам'ять святителя Йони, архієпископа Новгородського. У народі – День Йони. Також в Україні відзначається День сержанта Збройних сил.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 18 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

18 листопада іменини святкують: Гавриїл, Григорій, Тимофій, Тихон.

День Йони

У цей день вшановують пам'ять святителя Йони, архієпископа Новгородського. Йона організував в Новгороді притулки для сиріт і вдів, а також творив чудеса, серед яких було зцілення страшної хвороби, яка забрала життя 250 тисяч новгородців. Йона був зарахований до лику загальноросійських святих, в життєписі архієпископа розповідається про численні чудесні зцілення, що відбувалися біля його труни.

Святий архиєпископ Йона. Азбука віри

На Русі в день Йони дівчата зазвичай молили Бога про те, як вийти заміж, щоб жити щасливо, і просили послати їм хороших чоловіків. Щоб швидше вийти заміж, дівчата на зорі виходили на подвір'я і розкидали навколо своїх будинків дрібні монетки і невеликі штучки, зроблені своїми руками. Говорили, що це допоможе їм привернути женихів.

У Йони просили надійного чоловіка. Pixabay

День сержанта Збройних сил

18 листопада, відзначається День сержанта Збройних сил України. Свято було встановлено указом президента Петра Порошенка від 19 квітня 2019 року.

У цей день українці шанують професіоналізм, мужність і героїзм сержантів і старшин ВСУ в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

День сержанта Збройних сил України. Delo.ua

Прикмети на 18 листопада

Дме вітер з півночі, а небо без хмар – до похолодання.

Димка місяць покрила – до негоди.

Верба інеєм покрилася – зима буде довшою ніж зазвичай.

Всі дерева вкрилися інеєм – до відлиги.

Що не можна робити 18 листопада

Варто утриматися від серйозних справ і важливих угод.

Не можна робити великі покупки, вони добра не принесуть і довго не прослужать.

Категоричні заборонено підписувати важливі документи. Наші пращури говорили: "нечистий підпис вкраде".

Не варто вплутуватися в суперечки, нав'язувати свою думку, пліткувати і лихословити.

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