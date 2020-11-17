Що не можна робити 18 листопада: яке свято відзначають, прикмети на День Йони та іменинники

18 листопада православні християни вшановують пам'ять святителя Йони, архієпископа Новгородського. У народі – День Йони. Також в Україні відзначається День сержанта Збройних сил.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 18 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

18 листопада іменини святкують: Гавриїл, Григорій, Тимофій, Тихон.

У цей день вшановують пам'ять святителя Йони, архієпископа Новгородського. Йона організував в Новгороді притулки для сиріт і вдів, а також творив чудеса, серед яких було зцілення страшної хвороби, яка забрала життя 250 тисяч новгородців. Йона був зарахований до лику загальноросійських святих, в життєписі архієпископа розповідається про численні чудесні зцілення, що відбувалися біля його труни.

На Русі в день Йони дівчата зазвичай молили Бога про те, як вийти заміж, щоб жити щасливо, і просили послати їм хороших чоловіків. Щоб швидше вийти заміж, дівчата на зорі виходили на подвір'я і розкидали навколо своїх будинків дрібні монетки і невеликі штучки, зроблені своїми руками. Говорили, що це допоможе їм привернути женихів.

18 листопада, відзначається День сержанта Збройних сил України. Свято було встановлено указом президента Петра Порошенка від 19 квітня 2019 року.

У цей день українці шанують професіоналізм, мужність і героїзм сержантів і старшин ВСУ в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

Дме вітер з півночі, а небо без хмар – до похолодання.

Димка місяць покрила – до негоди.

Верба інеєм покрилася – зима буде довшою ніж зазвичай.

Всі дерева вкрилися інеєм – до відлиги.

Варто утриматися від серйозних справ і важливих угод.

Не можна робити великі покупки, вони добра не принесуть і довго не прослужать.

Категоричні заборонено підписувати важливі документи. Наші пращури говорили: "нечистий підпис вкраде".

Не варто вплутуватися в суперечки, нав'язувати свою думку, пліткувати і лихословити.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в листопаді 2020 року: церковний календар.