Що не можна робити 18 грудня: свята, прикмети на Савин день та іменинники

18 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Сави Освяченого. За народним календарем – Савин день. Також в світі відзначають Міжнародний день мігранта.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 18 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

18 грудня іменини святкують: Геннадій, Захар, Ілля, Сергій.

Міжнародний день мігранта

Міжнародний день мігранта 2020. Pixabay

18 грудня 1990 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Міжнародну конвенцію про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (International convention on the protection of the rights of migrant workers and members of their families).

Савин день

Сава жив в 5 столітті на території Каппадокії (сучасна територія Туреччини). Ще дитиною він потрапив в монастир, провівши там кілька років він прийняв рішення стати монахом. Він відмовився від одруження і став вести аскетичний спосіб життя. У 17 років він прославився як чудотворець. Легенди розповідають, що йому вдавалося зціляти від складних захворювань і виганяти з людей бісів. Також, згідно з переказами, він умів "управляти" погодою, наприклад, викликати зливи під час посухи.

Преподобний Сава. Азбука віри

На Русі вважали, що Сава продовжує Варварину роботу – в цей період приходять сильні морози. На Саву не можна було працювати. Цей день краще було провести в молитвах і богоугодних розмовах.

На Русі вміли визначати погоду, не виходячи з хати. На Саву це можна було зробити по вогню в печі: якщо він червоний, а поліна тріщать – значить, на дворі сильний холод.

Прикмети на Савин день: що не можна робити. Pixabay

Прикмети на 18 грудня

Не варто займатися серйозною роботою в цей день – ніякої користі не буде.

У печі поліна тріщать – буде холодно.

Червоний вогонь в печі – чекайте на холоднечу.

Дим стелиться – буде негода.

Хто в цей день посватається, шлюб того буде щасливим.

Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і з дерев спускаються – чекайте відлиги.

Пухкий сніг став трохи танути з прорізами – чекайте потепління в найближчі дні.

Що не можна робити на Савин день

Не можна сваритися, конфліктувати, провокувати скандали.

Не варто робити "брудну" домашню роботу, також рекомендується відкласти на інший день працю у дворі.

Строго заборонялося працювати тим людям, в господарстві яких був кінь. Вважалося, що це могло б нашкодити здоров'ю домашніх тварин.

Не варто використовувати нецензурну лексику і лаятися. Такі слова притягували до хати нещастя.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в грудні 2020 року: церковний календар.