Що не можна робити 16 січня: свята, прикмети й іменинники

16 січня в Україні й у всьому світі відзначають відразу кілька свят. У народі в цей день відзначають день Гордія і пророка Малахії, а світ святкує міжнародний день групи The Beatles.

У цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 16 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини святкують: Василь, Гордій та Ірина.

День Гордія і пророка Малахія

Гордій відомий тим, що довгий час жив у пустелі, де готував себе до сповідання імені Христового. Згідно з переказами, коли він повернувся до християн у 320 році, його схопили язичники, болісно катували, а потім обезголовили.

День пам'яті мученика Гордія і пророка Малахії. radiotrek.rv.ua

Малахію вважають малим біблійним пророком і останнім серед ветхозавітних. Він походив із роду Завулонового і помер молодим. Його пророцтва належать до 400 р. до н.е. У народі вважали, що саме в цей день необхідно готувати сирні страви, щоб залучити достаток у дім, і проводити обряди для захисту домашньої худоби від різних хвороб і напастей. Також люди молилися за своє здоров'я пророку Малахії.

Міжнародний день The Beatles

Дата свята вибрана не випадково. Рівно 64 роки тому в цей день у Ліверпулі відкрився клуб The Cavern, де почали виступати тоді ще непопулярні музиканти Джон Леннон, Пол Маккартні та Джордж Харрісон. Відомі радіостанції світу в цей день вмикають знамениті хіти групи.

16 січня світ відзначає міжнародний день The Beatles. rollingstone.com

Що не можна робити 16 січня

категорично заборонено вдаватися до гордині;

чимось хвалитися;

працювати ввечері, щоб не накликати біду.

Ранній схід сонця 16 січня означав снігопад. pexels.com

Прикмети на 16 січня

Ранній світанок – швидкий снігопад;

Яскравий місяць на небі вночі до ясної погоди;

Пухнастий іній на деревах – найближчі дні будуть ясними;

Також вважали, що яка погода буде на 16 січня, таким буде і весь березень.

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