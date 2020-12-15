Що не можна робити 16 грудня: свята, прикмети на Івана Мовчальника та іменинники

Олена Кордунова Свята 19:00, 15.12.2020 Оновлено: 19:10, 15.12.2020

16 грудня християни східного обряду вшановують пам'ять преподобного Іоана Мовчальника. За народним календарем – Іван Мовчальник.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 16 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

15 грудня іменини святкують: Андрій, Варвара, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір.

День Івана Мовчальника

У середу, 16 грудня православна церква вшановує преподобного Іоанна Мовчальника. Згідно з переказами, він з малих років почав вивчати Святе Письмо і слідувати християнській вірі. Після смерті батьків юнак роздав частину своєї спадщини бідним, решту пожертвував на будівництво храмів. У підлітковому віці пішов в монастир, де прожив в строгому посту та смиренні 10 років, поки не став єпископом Колонійської церкви.

Преподобний Іоанн Мовчальник.
вікіпедія

Через деякий час Іоан відмовився від чину і відправився в Єрусалим, де став простим послушником в лаврі святого Сави. Він прийняв обітницю мовчання і незабаром оселився в пустелі, де вів самотній спосіб життя і харчувався одними травами. Через дев'ять років ігумен Савва все ж умовив Іоанна повернутися в обитель. У лаврі преподобний провів 66 років, зцілюючи людей силою своєї молитви.

На Русі на Івана (Іоанна) Мовчальника належало якомога менше говорити і навіть писати. Вважалося, що той, хто на Івана весь день промовчить, весь рік буде щасливим. Також вірили, що мовчання в цей день позбавить від негараздів всю рідню і друзів. Нерідко наші предки вважали, що нечиста сила в цей день може "потягнути голос".

Прикмети на 16 грудня: що не можна робити на Мовчальника.
Pixabay

Прикмети 16 грудня

  • Якщо снігу мало, то наступний рік буде неврожайним.

  • Якщо сніг на талу землю лягає, то буде неврожай.

  • Снігур під вікном цвірінькає – чекай відлиги.

  • Дрова тріщать у грубці – скоро настануть морози.

  • Зірки "стрибають" – насувається заметіль і холоднеча.

Що не можна робити 16 грудня

  • У жодному разі не вступайте в конфлікти з чоловіком або дружиною.

  • Постарайтеся цього дня голосно не співати і не кричати.

  • Не виходьте за межі будинку від півночі до третьої години ночі.

  • Не розказуйте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.

  • Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже, швидше за все, ви її не зможете виконати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в грудні 2020 року: церковний календар.

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