Що не можна робити 15 грудня: свята, прикмети в День Авакума та іменинники

15 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Авакума. У народі дату називають День Авакума. В Україні відзначають День працівників суду.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 15 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

15 грудня іменини святкують: Андрій, Афанасій, Володимир, Олена, Іван, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Сергій, Степан, Тамара.

15 грудня християни східного обряду вшановують пам'ять восьмого із дванадцяти малих Апостолів – Авакума. Згідно з переказами, він передрік руйнування Єрусалимського храму, Вавілонське полонення і повернення полонених на батьківщину. Пророк вів усамітнене життя в Аравії і в пустелі з ним сталося диво – він ніс обід женцям, коли йому зустрівся ангел і миттєво переніс його силою свого духу у Вавилон. Він навів його в темницю, де був ув'язнений пророк Даниїл і Авакум віддав йому їжу, чим врятував від голодної, болісної смерті. Після закінчення війни з вавилонянами пророк Авакум повернувся на свою батьківщину і помер в глибокій старості.

На Русі в День пророка Авакума було прийнято молитися про міцний сон і відганяти від хати нічниць – нечисту силу, яка лякала ночами дітей. Жінки також в ніч на 15 грудня читали змови від безсоння і кошмарних снів.

Починаючи з 2000 року в Україні відзначають День працівників суду – дата була встановлена 8 грудня Указом Президента Леоніда Кучми № 1318/2000.

В цей день вітають працівників судової системи України. День працівників суду – це свято тих, хто захищає права і свободи українських громадян, незалежно від їх статі, віку і поглядів.

Багато снігу у цей день – навесні буде багато зелені.

Негода в цей день говорить про те, що погана погода збережеться до кінця грудня.

На нічному небі зірки яскраво світять – буде мороз.

Якщо навколо місяця з'явилося темне коло – буде заметіль.

Гуси ховають голову під крило – скоро вдарять морози.

Кіт багато спить – істотно похолодає.

Зранку співають півні – буде відлига.

У цей день не можна піднімати предмети, які знайдете на землі, в тому числі і гроші. Разом з такою знахідкою в будинок можна принести чужі біди і нещастя.

Не варто ділитися своїми секретами і планами на майбутнє. Також категорично заборонено розповідати таємниці, які вам довірили інші люди.

Не рекомендується лінуватися і закидати вже розпочаті справи.

Не можна стригти нігті і робити манікюр. Вважається, що так можна вкоротити віку. З цієї ж причини краще не обрізати волосся.

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