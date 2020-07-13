Що не можна робити 14 липня: прикмети і свята в цей день
14 липня 2020 року за народним календарем відзначають Літні Кузьминки – православна церква в цей день вшановує пам'ять чудотворців Кузьми і Дем'яна. У світі відзначають День взяття Бастилії, який вважається національним днем Французької республіки.
OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 14 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.
Літні Кузьминки
14 липня (1 липня за старим стилем) православні віруючі шанують пам'ять святих безсрібників, лікарів і чудотворців Косми і Даміана Асійських (Кузьми і Дем'яна). Їх вважають захисниками всіх християн, особливо тих, хто безкорисливо робить добрі справи і подає милостині нужденним.
На Русі в день святих Кузьми і Дем'яна святкували "літні Кузьминки". В цей час в старовину тривала сінокісна пора. Вся сім'я до зорі йшла на луг, на покіс, а по поверненню влаштовувалися народні гуляння.
Вся жіноча половина села збиралася гучною юрбою, попередньо приготувавши частування, водила хороводи, співала пісні. Також жінки пригощали жебраків-мандрівників. Вірили, що в їх образі на землю спустилися святі, щоб допомогти селянинові полагодити його інструмент: вози, граблі та коси.
На Кузьму і Дем'яна також збирали ягоди — малину і агрус, з яких варили варення, робили компоти.
День взяття Бастилії
День взяття Бастилії (La Fête Nationale або День 14 липня — фр. Le Quatorze Juillet) – є національним днем Французької республіки і святкується щорічно 14 липня. Історична подія, яка стало підставою для заснування свята, мала місце під час Французької революції – 14 липня 1789 році повсталі парижани штурмом узяли фортецю-в'язницю.
Ця подія вважається початком Великої французької революції, а також символом повалення абсолютизму. Святкування і офіційні церемонії проводяться по всій території Франції.
Прикмети на 14 липня
Західний вітер приносить дощі.
Якщо серп місяця червонуватий – чекай вітрів, кінці серпа затупились – до злив.
Зірки яскраво сяють, а вранці на небі хмари з'явилися – до сильної грози.
Свічка тьмяно горить – буде дощ.
На деревах з'явилися жовті листя – до ранньої осені.
Сорока кричить – буде тривала спека.
Миші у льоні в'ють гнізда – взимку буде багато снігу.
Що не можна робити 14 липня
На Кузьминки жінкам суворо заборонялося сумувати, перебувати у зневірі – все гуляли і веселилися.
Також прекрасній статі не можна було виконувати важку роботу – як в полі, городі, так і по дому.
14 липня не підходить для ризикованих справ, авантюрних планів і угод з сумнівними особистостями.
Не варто з'ясовувати стосунки, сваритися в цей день.
У деяких регіонах заборонялося ковалям кувати – вважалося, що їх робота може наслати град.
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