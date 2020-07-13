Що не можна робити 14 липня: прикмети і свята в цей день

Олена Кордунова Свята 21:47, 13.07.2020

14 липня 2020 року за народним календарем відзначають Літні Кузьминки – православна церква в цей день вшановує пам'ять чудотворців Кузьми і Дем'яна. У світі відзначають День взяття Бастилії, який вважається національним днем Французької республіки.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 14 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Літні Кузьминки

Кузьми і Дем'яна (Літні Кузьминки): що не можна робити
Pixabay

14 липня (1 липня за старим стилем) православні віруючі шанують пам'ять святих безсрібників, лікарів і чудотворців Косми і Даміана Асійських (Кузьми і Дем'яна). Їх вважають захисниками всіх християн, особливо тих, хто безкорисливо робить добрі справи і подає милостині нужденним.

На Русі в день святих Кузьми і Дем'яна святкували "літні Кузьминки". В цей час в старовину тривала сінокісна пора. Вся сім'я до зорі йшла на луг, на покіс, а по поверненню влаштовувалися народні гуляння.

Вся жіноча половина села збиралася гучною юрбою, попередньо приготувавши частування, водила хороводи, співала пісні. Також жінки пригощали жебраків-мандрівників. Вірили, що в їх образі на землю спустилися святі, щоб допомогти селянинові полагодити його інструмент: вози, граблі та коси.

На Кузьму і Дем'яна також збирали ягоди — малину і агрус, з яких варили варення, робили компоти.

День взяття Бастилії

День взяття Бастилії: як відзначають
LIGA.net

День взяття Бастилії (La Fête Nationale або День 14 липня — фр. Le Quatorze Juillet) – є національним днем Французької республіки і святкується щорічно 14 липня. Історична подія, яка стало підставою для заснування свята, мала місце під час Французької революції – 14 липня 1789 році повсталі парижани штурмом узяли фортецю-в'язницю.

Ця подія вважається початком Великої французької революції, а також символом повалення абсолютизму. Святкування і офіційні церемонії проводяться по всій території Франції.

Прикмети на 14 липня

  • Західний вітер приносить дощі.

  • Якщо серп місяця червонуватий – чекай вітрів, кінці серпа затупились – до злив.

  • Зірки яскраво сяють, а вранці на небі хмари з'явилися – до сильної грози.

  • Свічка тьмяно горить – буде дощ.

  • На деревах з'явилися жовті листя – до ранньої осені.

  • Сорока кричить – буде тривала спека.

  • Миші у льоні в'ють гнізда – взимку буде багато снігу.

Що не можна робити 14 липня

  • На Кузьминки жінкам суворо заборонялося сумувати, перебувати у зневірі – все гуляли і веселилися.

  • Також прекрасній статі не можна було виконувати важку роботу – як в полі, городі, так і по дому.

  • 14 липня не підходить для ризикованих справ, авантюрних планів і угод з сумнівними особистостями.

  • Не варто з'ясовувати стосунки, сваритися в цей день.

  • У деяких регіонах заборонялося ковалям кувати – вважалося, що їх робота може наслати град.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.

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